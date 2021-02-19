Руководитель Российского информационно-культурного центра побывал в АЗЕРТАДЖ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Новый руководитель Российского информационно-культурного центра Ирек Зиннуров побывал в АЗЕРТАДЖ. На встрече с председателем Правления Асланом Аслановым были обсуждены вопросы азербайджано-российского сотрудничества в области медиа.

Как сообщает в пятницу Trend, гостю была предоставлена информация о деятельности, позиции АЗЕРТАДЖ в мировом информационном пространстве, а также представительстве организации в руководящих органах международных и региональных медиа. Было доведено до внимания, что АЗЕРТАДЖ уже долгие годы успешно сотрудничает с рядом влиятельных информационных агентств мира, в том числе российским агентством ТАСС. Между ведущими агентствами обеих стран регулярно осуществляется обмен опытом и информацией, реализуются совместные проекты. АЗЕРТАДЖ, распространяющий информацию на восьми языках, имеет корпункты в 21 стране, в том числе России.

Было отмечено, что АЗЕРТАДЖ оказывает информационную поддержку ряду международных мероприятий, проводимых в Азербайджане, активно участвует в организации круглых столов, связанных с медиа, проходящих в рамках Бакинского международного гуманитарного форума.

Ирек Зиннуров выразил готовность в оказании всесторонней поддержки в развитии связей между нашими странами в области культуры, туризма, образования и медиа.

Отметив, что в Азербайджане придают особое значение русскому языку и культуре, руководитель Российского информационно-культурного центра подчеркнул, что диаспоры играют активную роль в жизни общества обеих стран.

На встрече речь также шла о роли медиа во взаимной пропаганде национальных культур, был проведен обмен мнениями по реализации совместных проектов, сотрудничеству в области информации и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.