Никто не имеет права нас контролировать – новый этап антироссийской политики в Армении

БАКУ /Trend/ - В Армении набирает обороты новая антироссийская пропагандистская кампания.

Растущие антироссийские настроения в Армении за последнее десятилетие не остались незамеченными. Тяжелое поражение во Второй карабахской войне в несколько раз ускорило этот процесс. Политические круги, противники нынешнего армянского премьера и даже время от времени сам Пашинян указывают на Россию как на одну из главных причин поражения.

Никол Пашинян начал антироссийскую кампанию

Армянский народ часто обвиняет Россию в том, что она их не поддерживает. Даже на митингах, проводившихся в послевоенное время, эти мнения открыто высказывались.

А теперь и оппозиция, которая хочет прийти к власти в Армении, также стала открыто делать антироссийские заявления.

Как сообщает Trend, кандидат в премьер-министры Армении Вазген Манукян во время выступления на митинге на площади Свободы в Ереване открыто обвинил Россию, заявив, что российский контроль над Арменией неприемлем:

"Конечно же, никто из нас не согласен с трехсторонним заявлением, подписанным 9 ноября 2020 года. Но мы не можем его отменить, так как за всем этим стоит война, которая нам не нужна и к которой мы сейчас не готовы. Но наступит время, и этот документ существенно изменится. В нем уже одно нужно изменить – те дороги, которые должны пройти через Зангезур, как и все другие дороги в Армении, должны контролироваться только армянской стороной. Никакая другая страна не имеет права держать под контролем наши дороги".

Из заявлений нового кандидата ясно, что они хотят полностью устранить зависимость от России.

Проявление антироссийской политики в Армении сегодня – продукт не одного дня. Эти семена были посеяны не только во время войны или в период прихода Пашиняна к власти, но и в предыдущие годы.

(Автор: Асиф Мехман. Редактор: Надир Насиров)