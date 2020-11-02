Никол Пашинян начал антироссийскую кампанию

БАКУ /Trend/ - Никол Пашинян «нашел» виновника провала в нагорно-карабахском конфликте - в Армении стали открыто обвинять Россию.

Информация об этом опубликована в российских СМИ, сообщает в понедельник Trend.

Сообщается, что антироссийская кампания ведется местными политологами. Так, в своем интервью армянский политолог Степан Григорян, финансируемый Фондом Сороса, обвинил Россию в ненадежности как партнера.

Он отметил, что в противовес ожиданиям, Россия отказалась поддерживать Армению в нагорно-карабахском конфликте.

Кроме того, политолог пожаловался на некачественное российское вооружение и военную технику, которыми она снабжает Армению: «Российское вооружение отстает от оружия, которым Турция и Израиль снабжают Азербайджан. Дроны, самоходные установки проявляют себя очень хорошо, а российское оружие - не очень... Россия не надежна как политический, так и как военный партнер", - констатировал армянский политолог.

Отметим, что за время обострения конфликта Ереван неоднократно обращался к России за помощью в рамках нагорно-карабахского конфликта, однако Москва заявила, что поддержка может быть оказана только в случае, если возникнет угроза непосредственно для Армении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)