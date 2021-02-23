Почему в Армении растут антироссийские настроения? – КОММЕНТАРИЙ

БАКУ /Trend/ - В последние дни в Армении наблюдается рост антироссийских настроений. Причины антироссийской пропаганды в армянских СМИ и общественных протестов разные.

Об этом сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

Он отметил, что армянские политики ищут в разных местах, в том числе и в России, причины горького поражения в 44-дневной войне:

«Фактически, это стало психологической особенностью армян, которые многие годы были заложниками ультранационалистической идеологии. Хроническая неудовлетворенность превратилась в показатель армянской идентичности. Они считают себя «самым древним», «самым талантливым» народом, ожидая от каждого особого отношения, только потому, что они армяне, им кажется, что весь мир перед ними в долгу. По их мнению, им, «старейшему и самому гениальному» этносу человечества, все остальные народы день и ночь завидуют, мешают их развитию, стараются как можно сильнее их обидеть.

Хочу отметить, что в истории человечества никогда не было второго такого общества, которое было бы настолько уродливо использовало все возможные методы, чтобы облачить свои зверства и хронические предательства в одежду «святости». Представьте себе, что в ходе исторических процессов именно Россия создала для них государство на территории, где они никогда не жили, расширив затем его границы, десятилетиями их защищала, тратя на это много денег и человеческих ресурсов.

Но при первой же возможности армяне отвернулись, назвав врагом страну, которая всегда обеспечивала их существование. Один из интересных моментов заключается в том, что нынешние недовольные Россией политики недавно обвиняли политические власти Армении в антироссийской позиции. Не секрет, что Вазген Манукян, Сейран Оганян и другие обвиняли до войны Никола Пашиняна и его команду в антироссийской деятельности. Но сейчас они выбрали еще более жесткую риторику.

Однако в нынешней ситуации считаю важным обратить внимание на моменты, вытекающие из корпоративных политических интересов армянских политиков. Ясно, что одной из причин антироссийской пропаганды является отсутствие поддержки России сил, стремящихся к власти в Армении. Много лет находящаяся у власти армянская военно-криминальная хунта предъявляет претензии России, так как сама не в состоянии обеспечить массовость протестующих, не способна завоевать популярность в народе с помощью традиционных риторических лозунгов».

Политобозреватель подчеркнул, что молчаливое отношение Москвы к происходящим в Армении процессам им невыгодно: «Одной из причин может быть имидж Никола Пашиняна как «прозападного политика». Таким образом, силы, пытающиеся сегодня захватить власть в Армении, будут противодействовать военному присутствию России в Армении, чтобы заручиться поддержкой иностранных кругов, а также привлечь на свою сторону антироссийски настроенную часть народа. Несомненно, этот фактор тоже сыграл роль в повышении уровня антироссийских настроений. Но в любом случае пропаганду против России в Армении следует рассматривать как показатель характера общества, которое никогда не может быть благодарным за проявленную к нему доброту».

Редактор: Надир Насиров