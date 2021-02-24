Пашинян сетует на Россию –"Искендеры" не взорвались

БАКУ /Trend/ - ОТРК "Искандер" был применен на последнем этапе Второй карабахской войны, а конкретно – в направлении города Шуша. Армения также нанесла удар по гражданским кварталам в Гяндже.

Как сообщает в среду Trend, об этом в интервью армянскому телевидению сказал экс-президент Армении Серж Саргсян.

Он добавил, что огонь был открыт по жилым зданиям в Гяндже, а не по военным объектам.

В Гяндже огонь был открыт по жилому кварталу - признания Саргсяна

Саргсян уточнил, что у него есть достоверная информация о том, что армянские войска собирались использовать "Искандер" для нанесения удара по нефте- и газопроводам Азербайджана, но не сделали этого, опасаясь возмездия.

Действующий премьер-министр Никол Пашинян ответил Сержу Саргсяну в интервью армянским СМИ, признав, что Армения применила ОТРК "Искандер" против Азербайджана, но ракета не взорвалась.

Армения выпустила по Азербайджану «Искандер», но ракета не взорвалась - Пашинян

"Почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему она взорвалась не на полную мощность, а всего лишь, к примеру, на 10%?" – задался вопросом армянский премьер. Он также опроверг слова экс-президента Сержа Саргсяна, утверждавшего, что после бархатной революции программа закупок вооружений претерпела изменения.

Таким образом, заявления Никола Пашиняна можно рассматривать как тяжелый удар по России, в частности по российскому военно-промышленному комплексу. Поскольку "Искендер" – это ракетный комплекс российского производства, и именно Серж Саргсян приобрел его в свое время у России.

Этим заявлением Пашинян в очередной раз продемонстрировал свою антироссийскую позицию и разрушил репутацию "Искендера", одного из самых современных ракетных комплексов России.

(Автор: Алпер Зия. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)