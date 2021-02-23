Армения выпустила по Азербайджану «Искандер», но ракета не взорвалась - Пашинян
БАКУ /Trend/ - Армения применила оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" во время войны с Азербайджаном, но ракета не взорвалась.
Как передает Trend, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью армянским СМИ.
"Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?" - задается вопросом Пашинян.
Он также опроверг слова экс-президента Сержа Саргсяна, утверждавшего, что после бархатной революции программа закупок вооружений претерпела изменения.
Отвечая на заявление Саргсяна о том, что он передал власть не Пашиняну, а Карену Карапетяну, Пашинян заявил: "Как мог этот отвергнутый кому-то передавать или не передавать власть?"
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