Армения выпустила по Азербайджану «Искандер», но ракета не взорвалась - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Армения применила оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" во время войны с Азербайджаном, но ракета не взорвалась.

Как передает Trend, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью армянским СМИ.

"Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?" - задается вопросом Пашинян.

Он также опроверг слова экс-президента Сержа Саргсяна, утверждавшего, что после бархатной революции программа закупок вооружений претерпела изменения.

Отвечая на заявление Саргсяна о том, что он передал власть не Пашиняну, а Карену Карапетяну, Пашинян заявил: "Как мог этот отвергнутый кому-то передавать или не передавать власть?"