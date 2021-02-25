Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после капремонта Шаганского реабилитационного пансионата (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Хазарском районе Баку после капитального ремонта Шаганского реабилитационного пансионата.

Как сообщает Trend, глава государства ознакомился с созданными в пансионате условиями.

Было сообщено, что этот пансионат был сдан в эксплуатацию в 2003 году по поручению общенационального лидера Гейдара Алиева. В прошлом году здесь был проведен капитальный ремонт. Реконструированный пансионат на 250 коек в год может принимать до 5 тысяч пациентов. Это медицинское учреждение будет оказывать услуги пациентам, страдающим от сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Основные услуги – функциональная диагностика, физиотерапия, лечебные ванны, лечебная физкультура, социально-психологическая реабилитация.