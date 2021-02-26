ЕС продлил мандат спецпредставителя по Южному Кавказу

БАКУ /Trend/ - Европейский совет продлил мандаты шести спецпредставителей ЕС (СПЕС), сообщает Trend со ссылкой на Совет.

В том числе был продлен мандат Тойво Клаара, который теперь будет спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии следующие 12 месяцев, до 28 февраля 2022 года. Впервые Клаар был назначен на эту должность в ноябре 2017 года.

Специальные представители ЕС продвигают политику и интересы Евросоюза в конкретных регионах и странах, а также по вопросам, представляющим особый интерес или интерес для ЕС. Они играют активную роль в усилиях по укреплению мира, стабильности и верховенства закона. Первые СПЕС были назначены в 1996 году.

В настоящее время девять спецпредставителей ЕС поддерживают работу Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В их число входят шесть упомянутых выше специальных представителей по диалогу Белград-Приштина и другим региональным вопросам Западных Балкан, Боснии и Герцеговине и Косово.

(Редактор: Наталья Кочнева)