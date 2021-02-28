Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ (ФОТО/ВИДЕО) (версия 8)

БАКУ /Trend/ - 26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ.

Как сообщает Trend, обращаясь к представителям медиа Президент Ильхам Алиев сказал:

- Сегодня 29-я годовщина Ходжалинского геноцида. Ходжалинская трагедия является кровавым преступлением, геноцидом, учиненным Арменией против населения Азербайджана. В результате геноцида 613 гражданских лиц были убиты с особой жестокостью. Среди них было 106 женщин и 63 ребенка. Те, кто совершил Ходжалинский геноцид, – военные преступники. Многие из них были уничтожены Азербайджанской армией во Второй Карабахской войне.

Ходжалинский геноцид был проявлением армянского фашизма. В то время армянский фашизм поднимал голову и с 1992 года до последних событий нанес азербайджанскому народу большой удар. Военные провокации, террористические акты, жестокость в отношении мирного населения, обстрелы наших городов и сел, а также бомбардировка мирных городов баллистическими ракетами во время Второй Карабахской войны – все это проявления армянского фашизма.

Ходжалинский геноцид признается мировой общественностью, более 10 стран официально признали, подтвердили произошедшее как геноцид, и этот процесс продолжается. Азербайджанское государство, а также общественные организации нашей страны проявляют большую активность в этой области, и сегодня в мире есть достаточно полная информация о Ходжалинском геноциде. Военные преступления Армянского государства задокументированы, видео- и фотоматериалы представлены достаточно широкой аудитории. Сейчас весь мир видит и знает, что в конце ХХ века азербайджанский народ подвергся геноциду.

Совершая Ходжалинский геноцид, Армения по существу хотела сломить волю азербайджанского народа. Неслучайно руководители Армении – военные преступники отвечая на вопрос об этом в интервью иностранным журналистам, с чувством гордости отмечали, что да, Армения совершила это военное преступление против мирного населения, чтобы азербайджанский народ видел, что руководство Армении может поднять руку и на мирное население. Мы же отомстили за жертв Ходжалы на поле боя. Разгромив армянскую армию в продолжавшейся 44 дня Второй Карабахской войне, освободив свои исторические земли от захватчиков, мы одновременно отомстили и за жертв Ходжалы. Азербайджан как сильное государство никогда не позволит, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову, хотя такие тенденции проглядываются. Сегодня Азербайджан своей деятельностью вносит вклад в дальнейшее развитие региона, предпринимает практические шаги для полного установления стабильности в регионе.

В эти дни в Азербайджане проводятся многочисленные мероприятия, для освещения которых из-за рубежа прибыла большая группа журналистов. Я выражаю им признательность за то, что сегодня они находятся в Азербайджане для освещения этих событий, геноцида. Мне также известно, что некоторые из них побывали на освобожденных землях, своими глазами увидели эти разрушения, они будут ездить туда и впредь. Еще раз выражаю глубокую признательность за это.

Мне сообщили, что иностранные журналисты хотят встретиться со мной, взять интервью. Учитывая их многочисленность, я решил встретиться с ними в данном формате. Естественно, пандемия влияет и на нашу работу. Однако считаю, что эта прямая связь позволит мне ответить на интересующие журналистов вопросы. Пожалуйста.

Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев:

-Уважаемый господин Президент, разрешите начать нашу пресс-конференцию с участием представителей местных и зарубежных медиа. Слово предоставляется представителю Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание".

Азербайджанское телевидение: В первую очередь, хочу выразить признательность за созданную возможность. Вы уже отметили, что в течение 29 лет после совершения Ходжалинского геноцида парламенты многих стран, а также международные организации оценили эту резню как геноцид. Как Вы в настоящее время оцениваете отношение международной общественности к Ходжалинскому геноциду, как можно оценить их позицию? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Знаете, многие международные организации по инициативе Азербайджана выразили свое отношение к этому кровавому событию, и работа в данном направлении будет продолжаться. Конечно, когда был совершен геноцид, Азербайджан, можно сказать, находился в информационной блокаде. В то время современных возможностей не было. Поэтому для многих данный вопрос был не очень ясным. Особенно если учесть, что в те годы Азербайджан не имел больших возможностей на международной арене, в противовес этому армянское лобби активно работало, передавая ложную, искаженную информацию о произошедших событиях. У международной общественности сформировались определенные ложные представления. Конечно, нам необходимо было приложить большие усилия для того, чтобы изменить, опровергнуть эти мнения, и, как я уже отметил, наше государство, общественные организации в последние годы последовательно осуществляли эту деятельность. Среди общественных организаций, конечно, хочу особо отметить деятельность Фонда Гейдара Алиева. Под лозунгом "Справедливость к Ходжалы!" во многих странах были проведены различные мероприятия, и сегодня в странах мира есть достаточно полная информация о Ходжалинской трагедии. Наша основная цель заключается в том, чтобы это кровавое преступление никогда не было забыто, чтобы оно не повторилось ни в Азербайджане, ни в мире, чтобы Азербайджан никогда не оказался в таком беспомощном положении, в каком он был в начале 1990-х годов, чтобы Азербайджан всегда мог защитить себя и своих граждан.

Считаю, что сегодня в мире уже существует широкая информация о Ходжалинском геноциде, хотя армянская сторона различными путями вбрасывая ложную информацию, пыталась свалить на Азербайджанское государство и это кровавое преступление. Якобы Азербайджан сам учинил Ходжалинский геноцид. Мы увидели повторение этих действий и во Второй Карабахской войне. Подвергая бомбардировкам Гянджу, Тертер, Агдам, другие города, руководство Армении говорило, что Азербайджан сам сделал это. В то время как выпущенные баллистические ракеты отслеживаются спутником, и крупные государства, в первую очередь, государства-сопредседатели Минской группы наблюдали за всей этой картиной. Баллистические ракеты были выпущены по Гяндже, Тертеру, Барде и другим городам с территории Армении. То есть, была предпринята очередная попытка армянской лжи, но не прошло, потому что ситуация сегодня совершенно иная, и у нас есть возможности для передачи информации.

Поэтому я абсолютно убежден в том, что с годами правду о Ходжалинском геноциде узнает весь мир, и наша задача заключается в этом. Мы и впредь будем стараться, чтобы страны мира официально признали этот геноцид как геноцид. Последовательная работа в этом направлении будет вестись и дальше.

Турецкий телеканал "ТРТ Хабер": Господин Президент, прежде всего, отдаем дань памяти шехидов Ходжалы. Еще раз поздравляем Вас с Победой в Карабахе. Сразу после этой Победы в Армении наблюдаются постоянные внутренние политические раздоры. Как Вы расцениваете данный вопрос – события в Армении? Может ли происходящее там негативно отразиться на предложенном Вами и Президентом Эрдоганом формате сотрудничества? С другой стороны, планирует ли Азербайджан наращивать военные меры, если там произойдет смена власти?

Президент Ильхам Алиев: События, происходящие в Армении, - это внутреннее дело Армении. Вчера в своем выступлении на встрече с семьями шехидов я коснулся в том числе и ситуации в Армении. Однако хочу сказать, что это выступление состоялось до событий. То есть, моя встреча с семьями шехидов была примерно в 10:30, и я узнал о событиях в Армении после этого. Поэтому хочу, чтобы все знали: мои комментарии были сделаны до этих событий.

Однако события показали, что я был абсолютно прав. Потому что сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, что происходящие там процессы в большой степени подрывают основы государственности страны. Виновны в этом прежние и нынешние руководители Армении, потому что в течение двадцати лет хунта Кочаряна-Саргсяна фактически вела Армению к пропасти и привела к кризисной ситуации. Страна, можно сказать, в целом, утратила признаки независимости, больше напоминала колонию. Основная причина этого – оккупационная политика, потому что чем дольше они пытались удержать наши земли под оккупацией, тем больше попадали в зависимое положение.

Мы последовательно изолировали Армению от всех международных, региональных проектов. Наша политика заключалась в том, чтобы экономически подорвать, развалить, изолировать Армению. Я никогда не скрывал этого и неоднократно говорил, что до тех пор, пока наши земли находятся под оккупацией, мы будем проводить эту политику. Я говорил, что Армения должна вывести свои вооруженные силы с наших земель, после этого в регионе может быть и взаимодействие, и сотрудничество, и наша политика может измениться. К сожалению, ни прежний режим хунты, ни правительство, пришедшее к власти 2018 году, не прислушались к этим призывам. Если бы в свое время прислушались, то сегодня не оказались в столь позорном положении.

Сейчас в Армении царит абсолютно кризисная ситуация. Мне не хотелось бы как-то комментировать их внутреннюю ситуацию. В принципе мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в особенности, в нынешнее чувствительное время. Но итоги войны остаются и останутся неизменными. Заявление, подписанное 10 ноября исполняется и должно быть полностью исполнено. Значительная часть положений данного Заявления уже исполнена. Но есть вопросы, которые сегодня являются темой обсуждений. Надеюсь, что несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября Заявление будет выполнено. В противном случае, Армения окажется в еще более тяжелой ситуации. То есть, перед Арменией не такой уж большой выбор. Им необходимо смириться, считаться с новыми реалиями. Мы создали новые реалии.

На протяжении тридцати лет международные структуры, занимавшиеся данным вопросом, а также отдельные страны посылали нам открытые или неофициальные месседжи о том, что есть реальность, Азербайджан является проигравшей в войне стороной, и вы, мол, смиритесь с реальностью. Постарайтесь выбрать из этой реальности максимально приемлемый для себя вариант, то есть, между плохим и очень плохим вариантом. А мы, как вам известно, всегда отвергали такие призывы, ни на шаг не отступали от своей позиции, и я открыто заявлял об этом. А сейчас я говорю, что сложилась новая реальность, и эту реальность создали мы. Армения, а также все остальные страны должны смириться и считаться с этой реальностью. Сегодня перед Арменией есть несколько вариантов и самый приемлемый из них – выполнять положения Заявления от 10 ноября. В противном случае, они могут столкнуться с еще большими проблемами.

Российское агентство ТАСС: Добрый день, господин Президент. Если позволите, у меня два вопроса. Первый касается логистики. Не так давно сообщалось о начале строительства аэропорта в Физули. Можете ли Вы подтвердить, что такие работы ведутся, ничто им не препятствует, в какие сроки может быть сдан объект и будет ли этот аэропорт международным?

Второй вопрос касается вакцин от коронавируса. Можем ли мы рассчитывать, что российские вакцины будут зарегистрированы в Азербайджане? И если позволите, вопрос личного характера. Будете ли Вы сами вакцинироваться и какому препарату отдадите предпочтение? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали вопросы, связанные с разминированием. Потому что в первую очередь там надо было очистить территорию. Этот процесс уже близок к завершению, и в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию, во всяком случае, его взлетно-посадочная полоса и системы навигации, которые бы обеспечивали функционирование аэропорта. Аэропорт будет международным. Взлетно-посадочная полоса будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые и грузовые. Строительство аэропорта, - конечно, предсказывать это сложно, поскольку вопросы, связанные как раз-таки с разминированием, с доступом к этой территории, вызывают сложности, - но мы рассчитываем, естественно, в этом году он будет сдан, хотим, чтобы это было ранней осенью. Если все будет идти по плану, то ранней осенью этого года аэропорт уже будет введен в эксплуатацию. Это позволит нам использовать его как для восстановления территорий с учетом грузов, которые мы будем получать из-за рубежа, так и для удобного доступа граждан соседних государств в город Шушу. Потому что одновременно с аэропортом строится и две автодороги в город Шушу. Одна, она названа мной "Дорогой Победы", - это именно тот путь, по которому азербайджанские войска специального назначения шли в город Шушу через леса и долины. И другая дорога, она пройдет по более низменной трассе, которая будет также обеспечивать прямой доступ из аэропорта. Поэтому уверен, что азербайджанцы, которые проживают за рубежом, а также граждане других стран будут иметь эту возможность.

Должен сказать, что наши планы по строительству аэропортов только городом Физули не ограничиваются. У нас еще есть и планы по строительству аэропортов в Лачине и Зангилане, с учетом планов по обустройству территории, с учетом того, что Зангилан превратится в очень важный логистический центр. Поскольку, как вы знаете, одним из пунктов Заявления от 10 ноября прошлого года было открытие коридора на территории Армении, который бы связывал Азербайджан с его автономной республикой Нахчыван, а также связывал бы Азербайджан с Турцией и одновременно Россию с Турцией. Поэтому планы у нас большие, и будем их реализовывать. В этом году утверждена специальная инвестиционная программа по восстановлению территорий, которая достаточно обширная. И мы уже начинаем осуществлять первые выплаты по заключенным контрактам.

Что касается вакцин, должен сказать, что мы с самого начала пандемии держим ситуацию под контролем. Меры, которые были предприняты по ужесточению и смягчению карантинного режима, были достаточно эффективными. У нас достаточно низкий уровень тех, кто был заражен. У нас сейчас где-то чуть более 200 тысяч людей, которые были заражены коронавирусом. На сегодняшний день активных больных чуть более 2 тысяч. У нас очень много свободных мест в больницах. Потому что, во-первых, мы за первые месяцы пандемии создали более 10 новых больниц модульного типа, а также с учетом того, что в последние 2 месяца идет позитивная динамика между количеством зараженных и выздоровевших в пользу выздоровевших. А также мы на Южном Кавказе – первая страна, которая начала вакцинацию. Мы начали вакцинацию 18 января, всего месяц спустя после того, как в Европе начали вакцинацию. Мы вакцинируемся прививкой китайского производства CoronaVac.

Должен сказать, что мы также подключились с самого начала к системе COVAX, по которой мы должны получать и другие вакцины - и AstraZeneca, и Moderna, и Pfizer. И также с российской стороной у нас с самых первых дней были подписаны соответствующие документы по поставке вакцины AstraZeneca в Азербайджан, поскольку российские компании являются дистрибьюторами этой вакцины на постсоветском пространстве, также по вакцине "Спутник". Но пока эти вакцины нам не поступили. Мы имеем информацию, что вакцина "Спутник" пока обеспечивает внутренние потребности России, и очень ограниченные количества этих вакцин были поставлены в зарубежные страны.

Что касается вакцины CoronaVac, то 4 миллиона доз законтрактованы. Уже ежедневно мне докладывают, что порядка иногда 15-20 тысяч людей вакцинируются. Так что в этом направлении мы будем использовать все возможности. Соответствующие финансовые средства на это выделены. Просто будем ждать вакцин от производителей.

В связи с этим также хотел бы отметить один вопрос, который мы поднимали на международном уровне, и в том числе в качестве председателя Движения неприсоединения. По нашей инициативе была проведена специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная COVID-19. Инициативу поддержали более 150 стран. Эта сессия состоялась в декабре прошлого года. Одним из тезисов, которые я озвучил, было справедливое распределение вакцин между странами мира, чтобы не было протекционизма, национализма в этом вопросе. Но, к сожалению, мы видим совсем другое. Мы видим, что даже между союзниками возникают серьезные проблемы, начинают считать, кто сколько вакцин использовал и кто кому что недодал. Поэтому эта ситуация еще раз говорит о том, что, несмотря на все заявления о солидарности, о совместной борьбе с этой бедой, на практике мы видим совершенно противоположное. Некоторые страны, например, закупили в 3-4 раза больше вакцин, чем это им нужно. Например, Канада. Я об этом говорил. Значит, получается, что кому-то не хватит. А им это не нужно. Но им до этого дела нет. Они на словах выступают за равенство, за права человека, за демократию, а на практике ущемляют права миллионов людей. Тех людей, которые живут в бедных странах и которые не могут себе позволить этого. И даже если могут позволить, просто не имеют доступа к этому. Я вам скажу откровенно, если бы мы не заключили соглашение со всеми производителями, что мы сделали, сегодня мы бы тоже оказались без вакцин. Мы должны были давно получить вакцину AstraZeneca. Не получили. Уже несколько месяцев как не получили. "Спутник" не получили. По COVAX должны были получить Pfizer и Moderna - не получили. И нам не говорят, когда мы это получим. Хорошо, что наши китайские партнеры выполняют свои обязательства. У нас есть средства это покупать. А что делать тем, у кого нет? Этим людям что - умирать? Значит, богатые будут себя вакцинировать, забирать производство себе, как говорится, игнорировать полностью элементарные нормы человеческого поведения, а бедные страны должны страдать. О каком же равенстве мы говорим? Вот этот вопрос я и поднимал на специальной сессии Генассамблеи ООН, и этот вопрос мы сегодня активно дискутируем в рамках Движения неприсоединения. Моя инициатива поддержана многими странами. Сейчас идут дополнительные консультации, и мы должны переходить к делу. Уже хватит озвучивать шаблонные заявления, за которыми ничего не стоит. Это уже всем надоело. Это вопрос, который касается каждого человека. Мы в данном вопросе проявляем принципиальность и в национальном качестве, и как страна, которая председательствует сегодня во второй по численности международной структуре в мире после ООН.

Телеканал "Украина-24": Господин Президент, добрый день. Я журналист канала "Украина-24". С Вашего позволения задам вопрос. Украина все время следила и следит за событиями в Азербайджане. Ваш опыт для нас очень важен. Надеюсь, в ближайшем будущем мы также вернем свои территории. Соответственно, вопрос. Скажите, с какими трудностями сталкивается Азербайджан сейчас во время реинтеграции освобожденных территорий? Я знаю, что сразу по окончании боевых действий были попытки диверсионно-партизанской подрывной деятельности. Как решили этот вопрос? И как решаете вопрос по возвращению мирных граждан, чтобы они жили мирно и безопасно? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Вы правы. После окончания боевых действий, по нашим данным, в 20-х числах ноября, из Армении из Ширакской области, из города Гюмри и прилегающих районов был отправлен отряд из более 60 человек, который непонятно как, через Лачинский коридор пробрался на территории, подконтрольные Азербайджанской армии. Как вы знаете, после окончания военных действий, 10 ноября миротворческая миссия Российской Федерации опубликовала карты зоны ответственности миротворцев. Эти карты постоянно находятся на сайте. Так вот, после окончания военных действий мы обнаружили, что в глубоком тылу находятся армянские вооруженные формирования. Мы сначала получили информацию, что это заблудившиеся, те, которые не смогли выйти из окружения, и некоторое время совместно с миротворческой миссией азербайджанские военнослужащие, думая, что это заблудившиеся, пытались помочь этим людям и вернуть их обратно. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что это - диверсионная группа, которая совершала атаки, как на наших военнослужащих, так и на мирных граждан. В результате этих диверсий и терактов у нас четверо погибших среди военнослужащих и один погибший среди гражданских лиц, - это - представитель одной компании-мобильного оператора, который ехал в город Шушу и попал в засаду, - и несколько раненых.

Естественно, мы провели контртеррористическую операцию, в результате которой несколько террористов были полностью обезврежены, а более 60-ти - захвачены. Сегодня, когда их пытаются назвать военнопленными, думаю, что сознательно искажают суть вопроса. Военнопленного не может быть через 20 дней после войны. Военнопленные, которые были у нас, мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам. Эти люди в эту категорию не подпадают. Это - террористы и диверсанты. И любая спекуляция со стороны Армении, либо же каких-то стран неуместна.

Что касается других сложностей, мы, конечно, не гарантируем того, что не будут проникать и другие диверсионные группы. Но сегодня мы достаточно обеспечиваем безопасность освобожденных территорий, проводим регулярные рейды, прочесывание, мониторинг - и посредством беспилотных летательных аппаратов, и визуальный мониторинг. Поэтому ситуация полностью под контролем.

Помимо этого, конечно, главной сложностью является минирование. Потому что нам армянская сторона не представила карты минных полей. И это, кстати, тоже может рассматриваться как преступление. Потому что после окончания военных действий у нас несколько случаев и среди военнослужащих, и среди гражданских лиц, которые погибли только потому, что нам не представлены карты минных полей. А с существующими нашими ресурсами сегодня обеспечить быстрое разминирование невозможно. То есть, тут, конечно же, мы еще раз убеждаемся в неискренности поведения армянской стороны, когда на словах говорится одно, а на деле происходит другое.

Мы передали им военнопленных, мы передали тела погибших. После войны более тысячи погибших армянских военнослужащих были найдены совместно с представителями армянской стороны, миротворческой миссии и нашими представителями на освобожденных территориях и переданы армянской стороне. Мы ведем себя в соответствии с нормами морали и нормами общечеловеческого поведения. Но не давать нам карты минных полей, значит обрекать на сознательную смерть и увечья мирных граждан и военнослужащих. О каком сотрудничестве может идти речь? В таком случае сотрудничество не может быть односторонним.

Еще один вопрос, который сегодня мы обсуждаем, это, конечно же, график возвращения бывших беженцев на территории, с которых они были изгнаны. Но здесь, помимо минных полей, ведь еще полностью все разрушено, вся инфраструктура разрушена, городов нет, возвращаться некуда. Все села практически разрушены. Я неоднократно посещал освобожденные территории, сотни километров на машине едешь и видишь только разрушенные деревни, нигде ни одного здания нет. В Агдаме ни одного здания нет, кроме полуразрушенной мечети и то, которую они использовали как ориентир для корректировки огня, и как наблюдательный пункт - смотрели, нет ли там продвижения азербайджанских войск. В Физули ни одного здания нет, даже флаг повесить негде было. На флагштоке мы повесили. То же самое в Джебраиле. Частично несколько домов осталось в Зангилане, в Губадлы, где были незаконные поселения. Поэтому мы сейчас занимаемся разминированием, параллельно оценкой ущерба, используя все возможности, в том числе и дронами снимаем, для того, чтобы предъявить обоснованные претензии через международные структуры оккупантам. Параллельно с этим уже даны поручения по составлению мастер-планов развития городов и сел. Поэтому вот это главные этапы для возвращения наших граждан.

Мы начали также пилотные проекты. Один проект уже начат – это "умное село". Мы хотим на освобожденных территориях создать максимально удобные возможности для тех, кто был лишен своей земли на протяжении 30 лет. Они заслуживают этого, заслуживают, чтобы жить достойно и пользоваться всеми благами современного мира. У нас есть и политическая воля, и финансовые ресурсы для того, чтобы восстановить эти территории, и мы это сделаем.

Британское новостное агентство Телеграф: Благодарю за то, что встретились с нами в день памяти жертв этого страшного геноцида. Как по-Вашему, можно ли в будущем обеспечить устойчивый мир, предотвратить такие геноциды и есть ли у Азербайджана искреннее намерение поддерживать в дальнейшем устойчивый мир?

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Конечно, мы хотим добиться устойчивого мира. Это единственный путь для того, чтобы перевернуть страницу вражды. Чтобы увидеть это, я призываю вас ознакомиться с Заявлением от 10 ноября. Его подписали я, Президент России и премьер-министр Армении. Как только армянская сторона назвала нам дату вывода войск, мы остановили войну. С первых дней войны я в каждом своем интервью и заявлении подчеркивал, что как только премьер-министр Армении лично, не кто-то из его чиновников, а он сам, назовет нам дату вывода войск из Физулинского, Шушинского, Джебраильского и других наших районов, мы остановим войну. То есть, если мы сможем сделать это мирным путем, то война остановится.

Мы тридцать лет ждали окончания конфликта. Наше намерение всегда было ясным и искренним. Когда Армения, по меньшей мере, демонстрировала определенные признаки того, что конфликт может быть урегулирован мирным путем, мы участвовали в этих переговорах. Но когда мы поняли, что правительство Армении не намерено возвращать нам ни сантиметра земли, а в июле и августе против нас был совершен ряд военных провокаций, затем – сентябрьская провокация, то, естественно, нам пришлось дать адекватный ответ. Поэтому, когда задается вопрос, каким может быть устойчивый мир, то он может быть только при демонстрации приверженности Заявлению от 10 ноября. Этот документ подписан премьер-министром Армении: будут освобождены часть Агдама, Кяльбаджар и Лачин. Мы сразу же остановили войну. Я сдержал свое слово. Однако каждый прекрасно понимает, что если бы мы продолжили войну, то это привело бы к более тяжелым и плачевным последствиям для Армении. Но мы не хотели еще больших потерь и жертв и продемонстрировали это. Сегодня мы обсуждаем вопрос о том, чтобы в регионе воцарились постоянный, устойчивый мир и безопасность. Единственный путь этого – сотрудничество. Наша цель заключается в восстановлении коммуникаций уже в трехстороннем порядке – вместе с Арменией и Россией, создании Зангезурского коридора и устранении всех транспортных препятствий. Если это произойдет, то и Армения получит прибыль, они увидят пользу мира. Еще одно наше условие, условие для мира заключается в том, что политическим кругам Армении следует понять: любые попытки реваншизма и мести будут строго наказаны Азербайджаном. Если мы увидим какую-либо угрозу, посчитаем ее серьезной угрозой для себя, то немедленно последует ответ. Поэтому предупреждаю, что здесь не должно быть никаких попыток реваншизма и мести. Армения должна полностью выполнить Заявление от 10 ноября, и в регион постепенно, шаг за шагом придет мир.

Хочу отметить еще один вопрос. В настоящее время в освобожденном нами направлении восточного Зангезура, на границе с Зангиланом азербайджанской армии нет. Там есть Государственная пограничная служба Азербайджана. Обратите внимание, там нет никакой напряженности между армянским гражданским населением и азербайджанскими пограничниками. Продолжается мирная жизнь. Мы подошли к границе, разместились на ней, но не перешли ее. В настоящее время часть сел приходится на нашу территорию, там нет армянских вооруженных сил. У них, у Армении, не было даже государственной пограничной службы, потому что, могу вам сказать, что граница Армении с Турцией и Ираном охраняется русскими войсками. То есть, мы стоим на своей границе. Мы не предпринимаем никаких негативных шагов в отношении армянского населения. Напротив, дорога протяженностью 20 километров, соединяющая армянские города, проходит через территорию Азербайджана. Мы создаем возможность для этого. Мы даже повесили там большой плакат: Добро пожаловать в Азербайджан. Не могу понять, почему это вызывает у Армении какое-то раздражение. Честно говоря, не понимаю, потому что проезжающие там транспортные средства, люди должны видеть, что въезжают в Азербайджан, спокойно пользуются территорией Азербайджана, и никаких проблем нет. Поэтому мы не должны добиваться еще чего-то для достижения устойчивого мира. Мы вернули то, что принадлежит нам, и продемонстрировали, что наши слова и дела равноценны.

Турецкий телеканал CNN: Сегодня годовщина важной даты. Когда был совершен Ходжалинский геноцид, когда убивали мирных граждан в Карабахской войне, многие страны молчали. Хочу узнать Ваши мысли, связанные с тем, что мир молчал, когда здесь происходила трагедия. Второй вопрос такой: какая работа в настоящее время проводится в Карабахе? Люди, вынужденные тридцать лет назад покинуть свои земли, ждут, когда вернутся в родные края. Определена ли дата в связи с этим? Подготовлены ли какая-либо "дорожная карта", план? Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Вы абсолютно правы. Когда был совершен Ходжалинский геноцид, мир молчал. Одна из причин этого, наверное, была в существовавшем в то время дефиците информации. Информация, связанная с войной, была односторонней. Армения задействовала свою пропаганду. А азербайджанская сторона находилась в совершенно беспомощном состоянии. Потому что в то время у нас не было основ государственности. Азербайджан тогда находился в неуправляемом состоянии. Тогдашний Азербайджан напоминает нынешнюю Армению – некомпетентное управление, кризисная ситуация, отсутствие дисциплины в армии. Армия фактически вышла из подчинения власти. Такую же картину мы видим сегодня в Армении. Наши возможности тогда были очень ограниченными. Это – одна причина. Другая причина была в том, что мир не хотел видеть этого, потому что – мы поняли это потом – это была картина, в определенной степени противоречившая сложившимся стереотипам. Потому что когда началась первая Карабахская война, можно сказать, у большинства стран было такое представление, что Армения права, а Азербайджан не прав. Вопросы территориальной целостности были отставлены в сторону. А вопрос самоопределения наций вышел на передний план. И никто не задавал вопрос: ведь армянский народ уже самоопределился, у них есть независимое армянское государство, почему на исторической азербайджанской земле должно быть создано второе армянское государство? Никто не смог ответить на это. Поэтому эти стереотипы продолжали существовать много лет. На протяжении долгих лет по отношению к нам проявлялась несправедливость. Посмотрите, после распада Советского Союза американский Конгресс принял Акт о поддержке свободы. Этот закон был принят с целью оказания помощи всем бывшим союзным республикам. Азербайджан оттуда исключили. Кто? Представители армянского лобби. Многие из них и сегодня находятся на высоких должностях. Под предлогом того, что Азербайджан якобы объявил Армении блокаду. Как мы могли это сделать, если наши земли были оккупированы? Но против нас были введены санкции. Они остаются в силе по сей день. У них есть и номер – 907-я поправка. 907-я поправка к Акту о поддержке свободы подразумевает санкции против нас. Может ли быть такая несправедливость? Просто лица, находившиеся в то время у власти, ничего не смогли предпринять против этого. Потребовалось много лет, чтобы мы смогли изменить мнение мира, представить правду. Посмотрите, сколько усилий мы приложили для того, чтобы доказать очевидную истину. А стереотип был такой: Армения всегда права. Что бы она ни делала, ее всегда оправдывали. Посмотрите сколько оппозиционных лидеро было арестовано за последние несколько лет в Армении. Сколько людей лишились своих прав. Произошли даже политические убийства. Какая-нибудь международная организация осудила их? Нет. Им дозволено все. Мы же доказывали свою правоту в борьбе и добились этого. Ваше нынешнее пребывание в Азербайджане, доведение до мира нашей позиции, конечно же, вносят большой вклад в установление справедливости.

Что касается вашего второго вопроса - когда наши соотечественники смогут вернуться на свои земли? Знаете, я тоже, наверное, каждый день задаю себе тот же вопрос, потому тоже хочу, чтобы мы добились этого как можно скорее. Но для этого, конечно, необходимо принять комплексные меры. Я уже сказал об этом. По окончании процесса разминирования и уже параллельно с этим мы приступаем к данной работе. Недавно уже стал реализовываться проект "умное село". Этот проект будет реализован в трех селах Зангиланского района – Агалы I, Агалы II, Агалы III. Я поручил полностью завершить проект до конца нынешнего года. То есть, там будут размещены около 1000 человек. Будет создана вся необходимая инфраструктура, восстановлены посевные площади, и люди вернутся туда. Таких пилотных проектов может быть много. Сейчас мы работаем над этим.

Что касается возвращения в крупные города, то, конечно, необходимо составить генеральные планы городов. К примеру, город Агдам. До войны там проживало около 40 тысяч человек. Сегодня население увеличилось и превысило 50 тысяч. Мы должны спланировать 50-тысячный, а может, и 70-тысячный город, создать инфраструктуру. После этого надо построить здания, в том числе школы, больницы. То есть, это требует много времени. Еще раз хочу сказать: нашим основным соперником является время, потому что средства есть. Мы также мобилизовали все силы. Однако время, конечно, диктует свою волю. Мне не хотелось бы называть какую-то дату. Хотя в моих мыслях есть даты, но мне не хотелось бы обрадовать людей раньше времени, а некоторых, возможно, и взволновать. Но поверьте, мы в максимально короткий срок поэтапно вернем людей в эти регионы. В то же время в настоящее время составляется список сел на освобожденных территориях, которые будут восстановлены в первую очередь. Мы активно работаем и над этим вопросом.

Руководитель Глобального совета журналистов Турции: Господин Президент, прежде всего, благодарим Вас. Вы приняли нас здесь. У Глобального совета журналистов Турции есть представительства в 40 странах. Азербайджан является одной из них. Я приехал сюда вместе с представителями зарубежной прессы, иностранными журналистами как руководитель организации, штаб-квартира которой находится в Анкаре, а офис – в Стамбуле. У нас есть благодарственная плакетка для Вас. Вам ее передадут. Что касается моего вопроса, как победоносный Верховный главнокомандующий Вы успешно завершили 44-дневную Отечественную войну, против которой,как Вы сказали, серьезно выступала международная общественность. Поздравляем Вас с этим. Естественно, последующий процесс представляет важное значение. Война закончилась. Однако у международной общественности есть такое мнение - без полного определения статуса Нагорного Карабаха эта война никогда не закончится. Как, по Вашему мнению, эта война действительно закончилась? Продолжат ли после этого две страны, два народа жить в отношениях добрососедства? Какие процессы будут после этого? Это - часть моего вопроса. Второе, как Вы знаете, создан Российско-турецкий совместный мониторинговый центр. Чем занимается этот центр, какую работу проводит? Это тоже интересно. Предоставлены ли этому центру функции? Какие обязанности он взял на себя? Мы знаем о роли Турции в 44-дневной войне. Знаем взятые ею на себя обязательства. Но какова будет миссия Турции после установления мира? Можете ли сообщить об этом? Благодарю Вас, выражаю Вам свое уважение и почтение.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. В первую очередь, хотел бы ответить на ваш вопрос о статусе. Я уже говорил об этом, хочу сказать еще раз: нагорно-карабахский конфликт завершен. Азербайджан был одной стороной этого конфликта. Мы ясно выражаем эту мысль, что нагорно-карабахский конфликт уже решен. Азербайджан решил его. Переговоры, продолжавшиеся тридцать лет, не дали никакого результата. Хотя Минская группа и осуществляла деятельность, результат был равен нулю. За последние два года сопредседатели Минской группы фактически и сами не знали чем заняться. Потому что неуместные и очень опасные заявления премьер-министра Армении фактически парализовали их деятельность, сделали ее бессмысленной. Если премьер-министр Армении говорит, что "Карабах- это Армения, и точка", то какой процесс может быть после этого, о каких переговорах может идти речь? По существу это поставило сопредседателей Минской группы в очень сложное положение. Потому что они должны были как-то среагировать на это. Фактически в течение последних двух лет никакие переговоры не проводились. То есть, Азербайджан решил этот вопрос в одиночку. Нагорно-карабахский конфликт был решен. Это подтверждает Заявление, подписанное 10 ноября.

Что касается статуса, то я в своих выступлениях указал адрес статуса. Не хочу больше возвращаться к этому вопросу. Где статус, все знают. Считаю, что чем реже будет упоминаться этот вопрос, тем лучше будет для Армения и армянского народа. Потому что Армении и армянскому народу не надо давать ложных обещаний. Одной из причин, по которой они оказались сейчас в таком положении, было именно это – мифы, притязания,необоснованные желания. Свою роль в том, что армянский народ оказался в таком жалком положении, сыграли и политики некоторых зарубежных стран, которые поддерживали эти стремления. Поэтому вопрос статуса вообще должен быть исключен из повестки дня. Нагорный Карабах - исконно азербайджанская земля. Фактически мы сегодня вообще не должны употреблять выражение "Нагорный Карабах". Карабах с его равнинной и нагорной частью - неотъемлемая часть Азербайджана. На одной его части живет армянский народ. Мы не возражаем против этого. Несмотря на то, что армянское население было переселено туда в XIX веке. Мы не возражаем. В других наших местах также живут армяне и никаких проблем нет. Поэтому в связи со статусом считаю, что если кто-то сегодня поднимает этот вопрос, то он служит не миру, а больше противостоянию. У нас есть ясное представление о дальнейшем сосуществовании азербайджанского и армянского народов. Я говорил об этом и в период войны, неоднократно.

К сожалению, во время войны мы не услышали подобных заявлений от руководства Армении. Наоборот, звучали заявления, полные неприязни, ненависти. А я говорил, что у нас нет проблем с армянским народом. Армяне - наши граждане. В Азербайджане проживают тысячи армян. Наше обращение с армянскими пленными во время войны еще раз подтверждает это. Я приведу вам один пример. В одном из освобожденных сел остались двое одиноких пожилых людей. То есть, "героические" армянские солдаты бежали, бросив их там – женщину и мужчину. Они были очень преклонного возраста. Мы их привезли, разместили в больнице. Потом связались с армянской стороной, сказав, что хотим передать их на государственной границе. Когда мы привезли на государственную границу, они приняли пожилую женщину, а старика не взяли. Сказали, что он уже болен. У нас нет возможности ухаживать за ним. У него нет родственников, если мы его примем, кто будет за ним ухаживать? Посмотрите, какая степень аморальности! Как мы ни старались, - Красный Крест тому свидетель, мы сделали это с участием Красного Креста, - они отказались от него. Этот пожилой мужчина остался у нас. Красный Крест с нашей помощью разместил его в больнице. Несмотря на все усилия, через некоторое время он скончался.

Мы делали и это. А каким был их ответ? Поэтому мы и сегодня заявляем, и я как Президент говорю, что у нас давняя история совместного проживания с армянским народом – и в Армении, и в Азербайджане, и в других странах. Например, в Грузии есть такие села, где азербайджанцы и армяне живут вместе. Между ними нет никаких разногласий. В России, Украине, Европе. Наша позиция такова. Но это не односторонний вопрос. Армянский народ тоже должен быть готов к этому. Однако, к сожалению, мозг армянского народа настолько задурманили, что надо приложить большие усилия, чтобы они избавились от этой болезни,.

Что касается деятельности Российско-турецкого мониторингового центра, то могу сказать, что в определенной мере это нашло отражение в Заявлении, подписанном 10 ноября. Там конкретно не указывалось, что будет Российско-турецкий мониторинговый центр. Но согласовывая данное Заявление, мы определили это. Азербайджан за свой счет создал этот мониторинговый центр близ села Мерзили Агдамского района. Были созданы все условия. Как вам известно, мониторинговый центр действует и его основная цель – осуществлять контроль в поствоенный период, проводить мониторинг с использованием и беспилотников, чтобы не допустить какого-либо противостояния в этой зоне конфликта, если же это случится, то установить, кто был зачинщиком, кто виновен. До настоящего дня - за исключением перехода упомянутой мною диверсионной группы в Азербайджан - какого-либо серьезного противостояния не произошло. Считаю, что этот мониторинговый центр будет функционировать как очень важный инструмент для поствоенного периода.

Ваш очередной вопрос касался деятельности турецкой стороны. Как вы сказали, в чем будет заключаться миссия Турции? С первых дней Турция продемонстрировала очень позитивное поведение. Поведение, расчитанное на мир, стабильность. В то же время Турция с первых дней оказала поддержку Азербайджану в его правом деле. Мой дорогой брат уважаемый Президент с первых дней выступил с очень четкими заявлениями. И другие должностные лица - министр обороны, министр иностранных дел, другие министры, председатель Великого национального собрания. Все эти заявления, эта политическая и моральная поддержка придавали нам сил и одновременно были очень серьезным месседжем для многих. Турция и после войны демонстрирует очень позитивное отношение. Даже вчера официальные лица Турции выступили с заявлениями относительно ситуации в Армении. Сегодня в Турции знают о встречах, проводимых между Азербайджаном, Арменией и Россией на уровне заместителей премьер-министров. Потому что эти встречи значимы для всего региона. И Турция, и Иран, и в будущем, если будет такое желание, Грузия могут присоединиться к общей платформе. Турция сегодня как силовой центр в мировом масштабе играет очень положительную роль во всех регионах, в том числе в нашем, и это очень важно для стабильности в регионе.

Российское агентство РИА Новости: Добрый день, господин Президент. Мы на днях побывали в Лачинском районе, лично я была в первый раз. И что на первый взгляд впечатляет, конечно, красивые места, прекрасные, и понимаем, что с большим потенциалом. Но в то же время понимаем, смотря на то, что там сейчас есть, что предстоит огромная работа по восстановлению этих земель. И напрямую связан с этим процессом, конечно, процесс разминирования этих территорий после войны. Возможно, эти цифры уже озвучивались, но, возможно, появились новые данные. Сколько еще территорий предстоит разминировать и какие сроки Вы ставите? И как представитель российского СМИ хотелось бы узнать, ведутся ли переговоры, если да, то с какими компаниями российскими, которые могут принять участие в процессе восстановления инфраструктуры на этих землях? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. По разминированию мы только в начале пути. Мы разминировали пока всего-навсего несколько тысяч гектаров. Мною были даны указания для формирования новых воинских подразделений, новых саперных, инженерно-саперных батальонов Министерства обороны Азербайджана, которые уже сформированы. Мы закупили недавно современную технику в Турции - она уже привезена, - которая намного облегчит нам эту работу. Параллельно с этим недавно я подписал Распоряжение о создании Государственного агентства по разминированию. До этого у нас существовала структура, статус которой был достаточно неопределенный, она называлась ANAMA. Она была создана при существовавшей в свое время комиссии по восстановлению освобожденных территорий. И для того, чтобы усилить эту работу, мы создали государственную структуру, она уже сформирована. На этот год в инвестиционной программе мы выделяем около 100 миллионов манатов для того, чтобы агентство эффективно работало. В том числе будет закуплено самое современное оборудование и в том числе дистанционного характера - и роботы, и машины-разминирователи. То есть, мы будем стремиться максимально этим заниматься. То есть, одно направление – это Министерство обороны, второе направление – это Государственное агентство по разминированию.

Также более 100 специалистов из Министерства обороны Турции были командированы сразу после окончания войны для участия в разминировании и тренингов для наших саперов. И группа МЧС России также участвует в разминировании на территории Агдамского района. Основная деятельность МЧС России – это на территории, которая является зоной ответственности российских миротворцев, но также они участвуют и здесь. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими компаниями, которые имеют опыт в этом направлении, но пока эти переговоры не завершены. Там идут согласования. Но мы будем максимально использовать все возможности. И, кстати, назначая на должность руководителя агентства, я также сказал, что мы хотим, чтобы азербайджанские компании также участвовали в этом. Потому что эта работа не на один год, к сожалению. А территория, которая должна быть разминирована, достаточно большая. Поэтому местные компании тоже подключатся.

Что касается методологии, здесь она существует. Есть международная практика, что в первую очередь должно быть разминировано. Это - коммуникации, это населенные пункты и места для сельскохозяйственной деятельности. Кстати, должен сказать, что мы начали уже сельскохозяйственную деятельность на освобожденной территории. Уже посажены озимые пшеницы на территории более 7 тысяч гектаров. Для этого предварительно территория была очищена от мин. Так что мы готовы к широкому международному сотрудничеству. Я знаю, что сейчас очень много предложений поступает от различных компаний. Но здесь главные два фактора, как и во многих других вопросах, - это качество и цена. Сочетание вот этих двух качеств, конечно, и будет главным фактором предпочтения, которое мы отдадим той или иной компании.

Что касается другого вопроса - об участии российских компаний в восстановлении, я делал уже заявления на этот счет. Мы будем привлекать компании из дружественных стран. Россия и Азербайджан – это дружественные страны. Поэтому, естественно, российские компании будут привлекаться. Я думаю, что они уже сами могут проявлять интерес. Потому что мы получаем уже заявки из различных стран по определенным видам работ. Это касается и планирования городов, это касается и уже строительства объектов, в том числе инфраструктурных объектов, и дороги, мосты, электростанции. То есть объем работ огромный. Территория более 10 тысяч квадратных километров освобождена. Поэтому тут, я думаю, для всех друзей Азербайджана хватит фронта работы.

Общественное телевидение: Господин Президент, контрнаступательная операция Азербайджанской армии в ответ на очередную попытку агрессии Армении 27 сентября завершилась блестящей победой нашей армии. После войны Азербайджан занят стремительными ремонтно-восстановительными работами на освобожденных от оккупации территориях и работает над новыми платформами многостороннего регионального сотрудничества. Как Вы расцениваете перспективы развития региона после войны и какую пользу это принесет нашей стране и государствам региона?

Президент Ильхам Алиев: Я оцениваю ситуацию очень позитивно. Считаю, что сегодня возникли уникальные возможности для дальнейшего развития региона, потому что, еще раз хочу отметить, мы считаем – так считают и многие наши партнеры, - что война закончилась, и нам уже надо закрыть эту страницу книги и смотреть в будущее. Другой фактор, вызывающий оптимизм, заключается в том, что соседи также разделяют наше мнение. Между нами нет разногласий, связанных с дальнейшим развитием региона, реализацией интеграционных проектов. Могу сказать, что у меня были многочисленные беседы по этому вопросу с руководителями Турции, России, Ирана, были консультации, контакты на уровне министров иностранных дел, заместителей премьер-министров, и мы фактически демонстрируем полное единодушие в том, что необходимо максимально эффективно использовать эту возможность. Потому что поствоенный период действительно открывает новые возможности, создает уникальные возможности для сотрудничества, взаимной торговли, открытия коммуникаций, создания новых транспортных коридоров. Если обратить внимание только на Зангезурский коридор, то можно увидеть, что это отвечает интересам не только России, Азербайджана, Турции, Ирана, Армении, но и соседних стран. То есть, может быть открыта новая транспортная артерия Евразии. Если эти позитивные тенденции будут преобладать, то, конечно, каждый реализованный проект приведет после себя к новому проекту. Могу привести здесь пример из нашей деятельности в энергетическом секторе. Предпринимая первый шаг, мы, возможно, и представить себе не могли, какие крупные проекты реализуем сегодня. Посмотрите, к чему привел первый нефтепровод – сданный в эксплуатацию в 1999-м году трубопровод Баку-Супса, соединивший Азербайджан, Каспийское море с Черным морем. Сколько проектов после этого было реализовано. Инвестирование, новые открытия, а также Южный газовый коридор. В вопросах, связанных с реализацией данного проекта, уже объединились 7 стран, что само по себе сегодня создает новый формат сотрудничества. Ту же картину мы можем наблюдать и здесь. Но с тем условием, что здесь не будет каких-либо скрытых моментов, мыслей, а будут искренность, взаимное доверие и распределение интересов. Потому что должны быть обеспечены интересы всех стран. Только в таком случае мы сможем максимально эффективно использовать данную ситуацию. Еще раз хочу сказать, что Азербайджан, Турция, Россия, Иран – мои встречи и обмен мнениями с главами государств позволяют сказать, что у нас одинаковая позиция. Армения на словах пока придерживается этой позиции, потому что в ходе проводимых консультаций она выдвигает некоторые мысли, которые невозможно принять. Поэтому если в Армении будет такой же подход по этому вопросу, то, конечно, в этом случае она тоже может стать составной частью происходящих процессов. Если не будет, то мы и без нее решим запланированные вопросы. Никто не сможет остановить нас, недавняя история также показала, что мы добились всех поставленных целей. Просто Армения может в очередной раз утратить этот исторический шанс, так же, как утратила в 1990-х годах. Она не верила, что мы реализуем все проекты, что они пойдут в обход Армении, которая не получит ни копейки прибыли. Если она и сейчас придерживается такого же мнения, то ее ждет такая же участь. Мы готовы к сотрудничеству и считаем, что оно может стать основным гарантом долгосрочного мира в регионе.

Японское информационное агентство JiJi: Здравствуйте, уважаемый господин Президент. В первую очередь благодарим Вас и еще раз выражаем соболезнования. Наш вопрос связан с Ходжалы. Тридцать лет назад там многие люди потеряли своих близких. В настоящее время на повестке находится возвращение туда азербайджанцев. Однако выжившие там люди говорят: "Да, мы хотим вернуться туда, но не хотим видеть там армян". Как по-Вашему, возможно ли совместное проживание там армян и азербайджанцев? Какие меры предпринимаете в связи с этим? Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Я уже в определенной степени ответил на этот вопрос. Считаю, что это возможно. На самом деле и политика Азербайджана, и его позиция, и мнение нашего народа подтверждают эту мысль. Мы – страна, открытая сотрудничеству, и в Азербайджане представители различных народов веками живут как одна семья. В Азербайджане никогда не было каких-либо конфликтов, недопонимания на религиозной, национальной почве. Вторая Карабахская война еще раз показала это. То есть, представители всех народов сплотились в единый кулак под одним знаменем, и каждый проживающий в Азербайджане народ внес свой ценный вклад в эту Победу.

Что касается совместного проживания с армянами в будущем, то еще раз хочу сказать, что это происходит в различных странах, в том числе в Азербайджане. Как мне сообщили недавно, наши журналисты даже нашли сестру бывшего министра обороны Армении, которая живет в Азербайджане. Смотрите, министр обороны Армении в 1990-х годах участвовал в геноциде азербайджанцев. Его родная сестра живет в Азербайджане. Ей что-то говорят? Нет. Вот это и есть воспитание, моральный уровень азербайджанского народа. Мы готовы к этому и впредь.

Я абсолютно уверен, что азербайджанцы должны вернуться и вернутся на земли, которые сегодня находятся под контролем миротворческой миссии. Это указано в Заявлении, подписанном 10 ноября. Да, это займет некоторое время и потребует совместных усилий. Однако это неизбежно. В том числе мы вернемся и в Ходжалы. Другого пути нет. Армянская сторона тоже должна понять, что если попытается создавать искусственные препятствия, то навредит самой себе.

В то же время я хорошо понимаю вопрос, о котором вы сказали. Раны войны еще не зажили. Раны Ходжалы никогда не заживут. Мы никогда не забудем Ходжалинский геноцид – и близкие жертв, и весь азербайджанский народ. Для заживления ран войны нужно время. Мы это понимаем и не хотим никого торопить, не хотим никого заставлять.

Для нас первый этап – это возвращение наших граждан на освобожденные земли. Параллельно с этим – я уже ответил на эти вопросы – стоят вопросы обеспечения долгосрочного мира и сведения на нет рисков войны. Не прошло и четыре месяца после войны, а между официальными лицами – официальными лицами Армении и Азербайджана уже налаживаются контакты, проводятся встречи, иногда в открытой форме, иногда в неофициальном формате. Однако этот процесс идет, и он идет в позитивном направлении. Поэтому, понимая всю деликатность вопроса, еще раз хочу сказать, что для того, чтобы полностью добиться желаемого, мы должны быть мудрыми и вовремя предпринимать все шаги. Так же, как во Второй Карабахской войне предпринятые вовремя шаги дали свой эффект.

Медиахолдинги "Звезда" и "Большая Азия": Господин Президент, я представляю медиахолдинг "Звезда" Вооруженных сил России и медиахолдинг "Большая Азия". Начну с вопроса медиахолдинга "Большая Азия", он достаточно прост. Вы в глазах всего мира создали уникальный прецедент. Потому что Вы выступили абсолютным миротворцем во время Карабахской войны. Вы 23 раза говорили о мире, когда с другой стороны не было сделано ни одного заявления. Как Вы намерены дальше строить свои отношения с Арменией на государственном уровне? Не с армянским народом, а именно с Арменией как государством, в развитие своих инициатив, которые действительно потрясли мир.

Второй вопрос от медиахолдинга "Звезда" Вооруженных сил России касается тех удивительных и противоречивых заявлений, которые были сделаны армянскими официальными лицами в связи с якобы использованием тяжелого вооружения, в том числе ОТР "Искандер", ракет российского производства. Заявления эти были опровергнуты Министерством обороны России, но, тем не менее, вызвали определенный ажиотаж и, я бы сказал, опасения у всех государств, сопредельных с Арменией, опасения за свою безопасность и за мир. Как Вы полагаете, какие механизмы можно было бы создать, на Ваш взгляд, для возможного контроля за такими вооружениями, которые могут оказаться в руках безответственных лиц? И вдогонку за этим, как Вам представляются дальнейшие отношения с Россией по оружейным контрактам, если можно было бы Вас об этом спросить. Благодарю Вас за внимание.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Спасибо за такое пристальное внимание к событиям, которые происходили в сентябре-ноябре. Я, честно, сам не считал, сколько раз говорил о мире, но вы посчитали, и это говорит о том, что вы очень пристально вникли в суть вопроса, поэтому мне будет проще ответить. Я на самом деле говорил о мире много, и еще раз хочу повторить то, что говорил сегодня. С первого дня войны я говорил о том, что мы готовы остановиться, как только нам дадут сроки вывода со всех оккупированных территорий. И если бы армянская сторона прислушалась к моим словам, то не было бы настолько унизительным и болезненным их поражение и не было бы столько жертв. Более того, армянская сторона в лице премьер-министра также не прислушалась и к словам Президента Путина. Я об этом могу сказать, потому что он об этом уже сказал сам лично, что во время войны неоднократно мы были в контакте. И должен сказать, что у нас, естественно, с премьер-министром Армении прямого контакта не было и нет. Но через Президента Путина мы как бы передавали друг другу разные месседжи. И мне известно, и Президент России об этом говорил, что и к его словам армянский премьер-министр не прислушался и тем самым усугубил ситуацию до такой степени, что вынужден был подписать акт о капитуляции где-то в какой-то темной комнате. Если Вы помните, даже его не было на церемонии подписания. Поэтому тут все будет зависеть от того, какую политику выберут армянское руководство и армянская власть.

Наша политика однозначна и во время войны, и после войны. Я ее четко формулирую и сегодня говорю, что мы нацелены на мир. Нам война не была нужна. Это была вынужденная мера. И эта мера оказалась эффективнее всех многолетних, тридцатилетних бесполезных переговоров. Так что все будет зависеть от правильной оценки современных реальностей армянским руководством, правильных выводов и исключения попыток реваншизма. Мы за всем следим, будем следить еще более пристально. Мы отслеживали ситуацию не только на оккупированных территориях, но и на территории Армении. Мы видели все передвижения, мы видели все выдвижения, в том числе и ракет большой дальности, ну а сегодня тем более. Поэтому я не советую армянскому руководству хитрить, темнить и пытаться нас обмануть. Это просто уже невозможно. Если с армянской стороны будет такой же подход, то мы будем выстраивать отношения в плане дальнейшего укрепления контактов. И, конечно же, если все пойдет именно так, как мы думаем, то мы не исключаем на каком-то этапе подписания и мирного договора. Потому что де-факто заявление от 10 ноября - это по существу и есть мирный договор. А что еще бывает в мирных договорах? Когда одна сторона побеждает другую, одна сторона подписывает акт о капитуляции. Но де-факто то, что было подписано 10 ноября, - это акт о полной капитуляции Армении. Поэтому, конечно, мы готовы идти этим путем.

Что касается заявления премьер-министра Армении в связи с ракетным комплексом "Искандер", оно у нас тоже вызвало вопросы. Я не хотел бы иронизировать на эту тему, достаточно уже было комментариев и среди российских официальных лиц, и членов парламента России, и экспертов о том, что на 10 процентов ракета взорваться, конечно, надо очень постараться, чтобы это произошло. Мы не видели пуска ракет "Искандер", не видели. Поэтому когда это заявление было озвучено, вчера еще раз мы поинтересовались. Но нет, мы этого не видели. Это просто очередной, я бы сказал, ляп публичный. Их уже много было. И в принципе то, что сейчас происходит в Армении, напоминает какую-то сцену трагикомедии. Вот так я бы охарактеризовал то, что там происходит.

Представьте, у них пропадает самолет, они не знают, где их самолет. Он улетел в одно направление, улетел в другое направление, пилоты скрылись, самолет исчез, и они сидят и думают, кто у них угнал или украл самолет. Дальше, на выставке IDEX в Абу-Даби армянский стенд был чист как никогда, там не было ни одного экспоната. С одной стороны, что там им экспонировать, у них же нет военного производства. Но с другой стороны, зачем же, как говорится, обезьянничать и гнаться за кем-то, чтобы у них там был стенд. Опозорились на весь мир. Значит, все привезли свою продукцию, на армянском стенде какие-то книжки. Это же позор.

Дальше заявления о том, что "Искандер" был выпущен. А куда он был выпущен? И взорвался на 10 процентов. Ну это просто анекдот. Вот эта трагикомедия сегодня именно и характеризует то, что там происходит. Они выпускали ракеты "Скад", "Точка У" по населенным пунктам, причем, целенаправленно, ночью по спящему городу Гянджа. Это все было отслежено. Мы, естественно, эту информацию сразу же довели до российской стороны. И я, когда говорил с Президентом Путиным, говорил об этом и призывал российскую сторону призвать армянскую сторону воздержаться от этого, иначе у нас не будет выбора - мы будем бомбить их города. У нас все было на прицеле. Наши ракеты спокойно достают до Еревана, и не только из Нахчыванской Автономной Республики, но и из других регионов. Мы это можем продемонстрировать в любой момент. Поэтому мой призыв был призвать уже взбесившееся армянское военно-политическое руководство, которое перешло все красные линии, к трезвому анализу ситуации. Иначе мы просто уничтожим полностью. Я считаю, что это воздействие российской стороны подействовало, потому что после последних ударов по Гяндже больше таких попыток не было. Хотя до этого они атаковали регулярно. И, кстати, после этого и артиллерией, и минометами атаковали наши города постоянно. На Тертер упало, по-моему, 16 или 18 тысяч бомб, в том числе атаковали похоронную процессию, то есть, с тем, чтобы нанести максимальный урон мирному населению. Это, видимо, было от бессилия, от слабости, от поражения на поле боя, а также они думали, что таким образом они нас остановят. Хотя я говорил, что люди, которые теряли своих близких, или те, кто выбирался из-под завалов, все в крови говорили: Только вперед, только не останавливайтесь.

На вопрос о том, что сделать, какие механизмы сдерживания должны быть, я об этом, кстати, говорил российскому руководству тогда, когда ракеты "Искандер" были переданы Армении. Я говорил, что это неправильный шаг, этот шаг не направлен на укрепление стабильности, это не сдержит нас ни от чего. Кстати, говорил и во время войны и предлагал российской стороне забрать "Искандер" обратно. Да, говорил. И до сих пор придерживаюсь такого же мнения, что единственным путем, который мог бы предотвратить вот такое трагическое развитие событий в регионах, это забрать это обратно и не давать больше им бесплатно оружие. Я это говорю постоянно. И, к сожалению, это происходило. После войны этого нет, и мы это расцениваем как позитивный шаг. Но недавно министр обороны Армении заявил и, по-моему, посол России в Армении, мне говорили, тоже, что Россия будет участвовать в модернизации армянской армии. Для чего? С какой целью? У меня резонный вопрос. Я через ваш канал, через сегодняшнюю прямую трансляцию обращаюсь. Для чего? В этом нет никакой необходимости. Если мы хотим мира, долгосрочного мира, то безответственные люди не могут иметь средства такого поражения. В стране, в которой царит хаос, где армия не подчиняется руководству, где они то ли совершили военный переворот, то ли не совершили - это тоже часть трагикомедии, ведь военный переворот либо совершают, либо не совершают. Вот в таком трагикомическом виде, с хождениями с мегафонами, с ночными палатками, с какими-то бомжами на улицах. Это просто позор, просто позор. Весь мир смеется над ними - что над властью, что над оппозицией. Поэтому в такие руки разве можно давать опасное оружие?! Поэтому хотел бы сказать, что сделать, чтобы ни у кого не было опасений.

Что касается дальнейшего военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией, то оно у нас носит плановый характер. Эту тему мы тоже обсуждали с российским руководством после окончания военных действий. Потому что у нас, естественно, и ресурсы, и боекомплекты потрачены и есть необходимость пополнить арсенал до тех пределов, которые были до войны. В этом направлении работа ведется. У нас основная военная техника – это техника российского производства. И в отличие от Армении, мы никогда не жаловались. Потому что, во-первых, не было повода жаловаться. Российская военная техника – лучшая в мире по некоторым показателям и, в целом, одна из лучших в мире. Просто она должна быть в правильных руках, чтобы потом не было таких голословных обвинений, которые привели по существу к военно-политическому кризису в Армении.

Британская газета Independent: Прошло 29 лет с Ходжалинского геноцида. Азербайджан одержал победу в войне. Какова цель Азербайджана в связи с Карабахом спустя 29 лет? Как вы думаете, иностранные солдаты все еще будут оставаться наблюдателями в регионе? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Мы достигли цели. Нашей целью было восстановление своей территориальной целостности, мы этого добились, одержали военную победу. Мы освободили земли не путем переговоров, обсуждений, а военным путем. Мы восстановили справедливость, сражаясь, проливая кровь и давая шехидов. Мы не оставили кровь наших шехидов на земле. Мы отомстили врагу на поле боя.

Что касается иностранных солдат, то их деятельность на территории Азербайджана носит временный характер. Эти солдаты выполняют особую миссию. Это не может восприниматься как военная база. Миротворческие силы России выполняют здесь миротворческую миссию, считаю, что выполняют успешно. Иногда возникают определенные проблемы, появляются какие-то проблемы. Но в целом, деятельность российских миротворческих сил можно считать удовлетворительной. Их деятельность здесь рассчитана на пять лет. Если по истечении пяти лет Азербайджан выскажет другое мнение по этому вопросу, то, конечно же, их деятельность будет завершена. В то же время, я уже высказал свое мнение по этому поводу, начало деятельности Турецко-российского совместного мониторингового центра также является очень важным шагом. Это важный фактор для сохранения стабильности в нашем регионе. Должен также сказать, что порой в мире, в том числе в Азербайджане, выдвигаются не очень точные предположения о деятельности российской миротворческой миссии. Их присутствие сегодня на территории Азербайджана сыграет позитивную роль и в возвращении азербайджанского населения на освобожденные земли. Потому что об этом говорит отправка диверсионной группы Армении на освобожденные земли. Поэтому считаю их деятельность позитивной. Уверен, что их деятельность так и продолжится. Но все равно размещение на территории Азербайджана каких-либо других иностранных сил не является предметом обсуждения.

Российский телеканал РБК: Господин Президент, здравствуйте, приветствую Вас. У меня вопрос про людей будет и, конечно же, про Карабах. Если посмотреть на карту, которую мы видим после подписания трехстороннего Заявления, то видно, что те земли, которые сейчас находятся под контролем условно армянских сил, они оказываются практически полностью окружены теми территориями, которые теперь принадлежат Азербайджану по этому соглашению. И существует узкая дорожка – это Лачинский коридор, по которому, условно говоря, карабахские армяне могут попадать в Ханкенди, или, как они называют, Степанакерт, и далее. Когда-то все-таки закончится присутствие российских миротворцев на территории Карабаха? И как будет осуществляться, на Ваш взгляд, проезд через этот коридор – будут смотреть прописку у людей или смотреть паспорт? Как будет осуществляться условно проезд тех карабахских армян, которые захотят проехать? Вообще, в принципе как Вы собираетесь возможно интегрировать этих людей к себе, как-то выстраивать с ними отношения?

Вот, например, недавно Вы посещали церковь в Шуше, возможно, будет такая ситуация, что кто-то из карабахских армян также захочет приехать помолиться в этой церкви. Какие-то такие жизненные моменты. Но и мы не первый раз в Азербайджане общаемся с людьми, которые на улицах. Они говорят, что да, конечно, они довольны победой в конфликте в этот раз. Но, говорят, не до конца довольны. Все-таки задают вопросы про Ханкенди и другие города. Какие-то планы у Вас дальнейшие есть? Как вообще будут строиться в будущем уже взаимоотношения? По любому, их как-то надо выстраивать. Спасибо огромное.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Что касается ситуации, которая существует сейчас, вы ее очень правильно описали. Азербайджан вернул значительную часть своих территорий военным путем и мирным путем. И сейчас наша главная задача – это восстановление этих территорий, возврат бывших беженцев и обеспечение нормальной жизни этих людей. Все надо делать поэтапно, в зависимости от ситуации, в зависимости от стратегических планов. Мы шли к освобождению территорий тоже многие годы. И говоря о периоде переговорном, тот, который мне довелось вести, были различные периоды этого переговорного процесса, когда были надежды, казалось, что вот еще немного, и мы согласуем основные принципы.

Сегодня в Армении, как во власти, так и в оппозиции, идет очень много спекуляций насчет того, что предлагалось, как предлагалось. Я для того, чтобы, как говорится, не подливать масла в огонь армянской политической жизни, воздержусь от своих комментариев. Единственно, что скажу, что на протяжении всего переговорного процесса никогда не ставился под вопрос принцип территориальной целостности Азербайджана. Это было принципиальным вопросом, который я всегда говорил армянским руководителям, с которыми вел переговоры, и Минской группе ОБСЕ. Возврат азербайджанцев на все территории был моей принципиальной позицией. И почему переговоры шли? Да потому, что армянская сторона с этим соглашалась. Вот и все. Они с этим соглашались. И двое предыдущих президентов соглашались. Что касается нынешнего руководителя, я пока воздержусь от комментариев. Тут, как говорится, все свежо в памяти. А почему это не происходило, да потому, что они врали, потому что говорили одно, а делали другое. Как только доходило до какого-то такого просвета, надежды, сразу же провокацию устраивали. Это много раз было. В начале 2000-х годов, и в 2014 году. Как только какие-то появлялись окна возможностей – сразу военная провокация. Наглядный пример – вертолет, который атаковал наши позиции и был сбит. Из этого они сделали вывод, что Азербайджан напал, хотя это вертолет военный. Это не учебный, не транспортный. Это Ми-24. И после этого переговоры остановились. Потом новый этап. Потом период 2016 года, апрельская война. Сегодня бывший президент Армении Саргсян говорит, что они в войне победили. Очень оригинальная победа, когда мы оказались в их окопах. Мы подняли флаг, убрав их флаг, и изгнав их с территории Агдеринского, Джебраильского и Физулинского районов, вернувшись в Беюк Марджанлы. Это мы так проиграли, да?! Ну здорово тогда! Вот такая примерная армянская историография, такая вот мифологическая армянская наука, и в том числе историческая, в первую очередь, наука. Поэтому в 2016 году мы им дали по зубам. Скажу, так. И после этого нам были даны обещания. Раз уж речь зашла, тоже скажу. Нам были даны обещания, что они уберутся со всех территорий. Эти обещания были даны лично Саргсяном на встрече в России. Он попросил две недели, чтобы убраться с этих территорий после апрельского поражения. А почему тогда он освободил с должности министра обороны Оганяна, который сейчас удрал из Шуши в последний момент? Он приехал типа ее защищать. Так защищал бы. Он же там родился, на нашей земле. Чего не защищал? Чего убежал? А сейчас на митингах хвалится непонятно чем. Так Саргсян снял его с работы за военную "победу" в апреле 2016 года? И были даны сроки. Он попросил две недели. Это было в присутствии моем и Президента Путина. Две недели, а после этого, то ли сам организовал, то ли что-то там произошло с захвата полицейского участка. Потом сказал, что теперь я не могу, теперь ситуация обострилась, там террористы, мне надо разобраться с террористами. Вот так тянул, тянул и дотянул до 2018 года. Поэтому и не решалось ничего.

Теперь когда все это, как говорится, решили мы сами, у нас, ещё раз хочу сказать, четкая позиция по будущему. Мы сегодня должны думать о будущем. И говоря об интеграции сегодня, мы готовы на любую форму интеграции. В той части, где сейчас расположены российские миротворцы, не так-то много людей живет. И вообще, я вам должен сказать тоже, чтобы не было разных таких цифр по тому, сколько людей там жило, - там до войны жило максимум 60 тысяч человек. Мы то взяли данные не с потолка. Мы взяли данные объективного контроля, в том числе посредством азербайджанских спутников, в том числе посредством объективного наблюдения. Каждый же понимает, что для нас вопрос Нагорного Карабаха всегда был и остается вопросом номер один. Такое государство как Азербайджан, могло бы оно, скажем, не предпринимать оперативно-разведывательных мер, чтобы не знать, что там происходит? Мы знали и знаем, что там происходит сейчас. И во время войны знали, и до войны знали. И это нам помогало во время войны, конечно. И сейчас помогает. Поэтому когда сейчас идут непонятные действия по тайному пропуску иностранцев в Нагорный Карабах со стороны российских миротворцев, у нас это вызывает недоумение. Мы с российской стороной договорились, что иностранцы туда могут поступать только с нашего разрешения. Но договоренность нарушается. Больше пока не буду говорить. Может, придется еще раз эту тему комментировать. Но это факт. То есть, я к чему говорю, мы знаем пофамильно практически, кто туда приезжает и кто уезжает. Поэтому сегодня, имея такие возможности, мы, конечно же, за всем следим и будем следить.

А в плане интеграции мы готовы и дальше предлагать различные варианты. Например, сегодня я знаю, что обсуждаются вопросы управления водными ресурсами. А почему они не решались все эти годы? Почему, оккупировав наши территории, нам воду отрезали из Сарсангского водохранилища? И открывали зимой, создавая там наводнение, а закрывали летом, чтобы наши сельчане не могли орошать свои угодья. Сегодня, когда мы вернули Суговушанское водохранилище, ситуация совсем другая. Сегодня, да, они теперь просят нас. Поэтому здесь много вопросов будет, вопросы, связанные с энергетической безопасностью.

В целом, интеграция Ханкенди и других территорий, где сейчас проживает армянское население, - это процесс неизбежный. Надо понимать и понимать историческую перспективу. Я говорил об этом, кстати, еще до войны. Потому что если бы армянское руководство трезво оценило соотношение сил – и военных, и политических, и экономических, и демографических, то приняло бы правильное решение. А наша сила будет только увеличиваться, и в том числе население. А Армения без сотрудничества будет только слабеть. Здесь другого объективно просто быть не может. Ресурсов для восстановления без сотрудничества с Азербайджаном, Турцией просто нет. Как в мешке жили, так и будут жить. Просто сейчас этот мешок стал уже не мешок, а такой маленький вот кисет, я бы сказал. И все.

Поэтому им надо прекрасно понимать, что они не могут говорить, что у них есть какое-то государство Арцах. Нет такого государства, и не было никогда и не будет. Надо эти бредовые идеи выбросить в сторону и нормально жить как граждане Азербайджана. Мы их считаем гражданами Азербайджана, которым промыли мозги. Вот те военные преступники, которые сегодня в Ереване пытаются к власти прийти снова, они им промыли мозги. Сами-то они там не живут. И во время войны там не сидели, убежали. И Саргсян, и Кочарян, и Оганян. Где же их геройские медали, которые они нацепили на себя, как детоубийцы, убийцы Ходжалы? Чего же они не защищали? Они там родились. Один - в Шуше, двое - в Ханкенди. Защищали бы. Или сейчас пусть поедут, пусть сунут нос туда. Посмотрим, унесут они оттуда ноги или нет. Так что нужно лечить, понимаете, лечить этих людей, невинных людей, которые стали жертвой азербайджанофобии, этой пропаганды против азербайджанцев. Я думаю, что время - самый лучший лекарь. Это не мои слова. Это кто уж только не говорил. И нужно дать время, чтобы раны зажили, чтобы пришло понимание, и чтобы в Армении поняли, что все попытки демонизации Азербайджана, которые они предпринимали и предпринимают, контрпродуктивны в первую очередь для них.

Что касается религиозных памятников, мы все религиозные памятники охраняем, государство охраняет, восстанавливаем. Мы во время войны после реставрации открыли христианский храм в поселке Нидж Габалинского района. И что касается христианских памятников - религиозных, культурных - на территории, которая освобождена, ни у кого не должно быть сомнений, что они будут достойно охраняться. И, кстати, армянские паломники свободно могут посещать древний албанский храм Худавенг, который находится в Кяльбаджарском районе. Мы создаем условия, и удинская община Азербайджана, которой этот храм принадлежит, посещает, и армяне, которые пытались его арменизировать, тоже посещают. Так что здесь проблем в будущем не будет. В этом я уверен.

Газета La Vanguardia: Доброе утро, господин Президент. В первую очередь, хочу поблагодарить Вас за созданные сегодня нам условия. В декабре прошлого года мы побывали в Агдаме, и здесь мне хотелось бы особо отметить Вашу способность к языкам. У нас в Испании политики этого не умеют. Что касается вопроса языка, то люди, называющие себя руководителями Нагорного Карабаха, утверждают, что якобы приняли русский язык в качестве официального. Господин Президент, на Ваш взгляд, как в дальнейшем там будет обстоять вопрос с официальным языком или вообще с языками? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю за вопрос. Относительно вашего вопроса об официальном языке в Карабахе могу сказать, что это – своего рода манипуляция. Манипуляция тех, кто в настоящее время незаконно называют себя руководителями в этом регионе Азербайджана. Они могут объявить официальным языком Карабаха и язык суахили. Это не может иметь никакого значения и результата. Нагорного Карабаха не существует, все признают этот регион составной частью Азербайджана. Думаю, что это – последнее дыхание, последняя попытка этого преступного режима хунты показать, что они якобы являются государством. Единственным официальным языком в Азербайджане является азербайджанский язык, и никакой другой язык не может иметь официальный статус на территории Азербайджана. В то же время мы никак не ограничиваем другие языки. Как вам известно, в Азербайджане очень широко используется русский язык. Сегодня у нас действует больше газет и интернет-сайтов на русском языке, чем в советское время. У нас около 340 школ с русским сектором обучения. А сколько в Армении таких школ? Ни одной. В Армении функционирует лишь одна школа для детей дислоцированного там русского военного контингента. У них даже принят примерно такой закон, по которому армянские дети не могут посещать русские школы. То есть, это, как они сами отмечают, является дискриминацией в отношении их стратегического партнера. Они принимают от России военные ресурсы, все уничтоженное нами вооружение стоимостью около 3-5 миллиардов долларов они получили у России бесплатно. Это был подарок или было предоставлено на основе "кредитного договора". Кредита, который они никогда не выплатят. Посмотрите, какую дискриминацию они проявляют в отношении такого партнера. Принято новое законодательство против российских телеканалов. После войны они немного, частично устранили это. Они запрещают русский язык, запрещают русскоязычные школы. Но посмотрите, сразу после размещения в Карабахе российских миротворцев они вдруг принимают русский язык в качестве официального. Я предлагаю язык суахили. В таком случае они смогут добиться налаживания контактов с далекими, отдаленными в языковом отношении странами.

Что касается будущего, то люди, говорящие на разных языках, в Азербайджане пользуются всеми правами и привилегиями. Обеспечивается их доступ к образованию, во всех наших государственных университетах есть русский сектор. Следует учесть, что члены армянской общины, проживающие на этих территориях, могут говорить между собой на армянском языке, в советское время в этом нашем регионе выходили газеты на армянском языке, там были специальные программы. Армянский язык, как и все остальные языки, будет находиться в Азербайджане под защитой.

Благодарю за комплимент относительно моего знания различных иностранных языков. Да, я изучал иностранные языки, и мне всегда приятно использовать их.

Греческая компания Real Group Media: Господин Президент, прежде всего, благодарю за предоставленную возможность принять участие в пресс-конференции. Она организована великолепно. Я представляю Грецию. Как по-Вашему, может ли произошедший вчера в Армении кризис негативно отразиться на прекращении огня и налаженных контактах – контактах между Турцией, Ираном и Россией? Второй вопрос связан с Агдамом. Вчера я побывал там. Я увидел разрушенную до основания территорию в тысячи квадратных километров. Стал свидетелем неуважения, оскорбления в отношении человеческой цивилизации, религиозных памятников. Я не мог представить себе таких разрушений в Агдаме. Вчера я говорил с рядовыми гражданами. Как Вы думаете, сколько времени займет восстановление этих территорий? Там произошли большие культурные потери, проявлено неуважение к религиозным памятникам. Сколько времени, согласно Вашему плану, по-Вашему мнению, понадобится на восстановление этих территорий?

Президент Ильхам Алиев: Что касается вашего первого вопроса, кризис в Армении и его влияние на мир опять же будут зависеть от того, в каком направлении будет развиваться этот кризис. Необходимо, чтобы в скором времени наступил конец этому кризису. Как я уже сказал, этой трагикомедии должен быть положен конец. В связи с прекращением огня и выполнением трехстороннего заявления, хочу привлечь ваше внимание к ответу Президента Путина. Ему задали вопрос, что произойдет, если Армения попытается уклониться от исполнения данного заявления? Он ответил, что для Армении это будет самоубийством. Я полностью согласен с Президентом Путиным в этом вопросе.

Что касается влияния кризиса в Армении на региональное сотрудничество, то да, у нас есть определенное беспокойство. Проводятся трехсторонние встречи между заместителями премьер-министров трех стран – России, Азербайджана и Армении. Уже состоялись две такие встречи. Третья встреча запланирована на завтра в Москве. Но мне пока еще не доложили, перенесена ли эта встреча Арменией. То есть, если она будет перенесена, то это можно понять. Но все же это опять-таки будет зависеть от дальнейших событий в Армении, результатов происходящей там политической борьбы. Но это не может повлиять на наши планы. Как я уже отметил, у нас есть ясное представление о будущем региона. Есть ясное представление и о налаживании мостов между Турцией, Россией, Ираном и Азербайджаном. Поэтому Армении не следует пытаться предпринять здесь какой-либо негативный шаг. Это обусловливает зависимое положение их политической, военной и экономической конфигурации. Азербайджан - составная часть данного региона, всегда был примером успешного сотрудничества. Существуют форматы Азербайджан-Турция-Грузия, Азербайджан-Турция-Туркменистан, Азербайджан-Турция-Иран. Кроме того, есть формат сотрудничества между Турцией, Ираном и Россией. Армения является единственной страной, не имеющей такого формата сотрудничества. То есть, мы – ответственная страна этого региона. Могут быть определенные отставания, определенные перенесенные мероприятия. Но в целом, считаю, что независимо от того, кто будет находиться у политической власти в Армении, Армения не сможет оказать на это значимое влияние, да и не должна.

Вы отметили Агдам и стали свидетелем плачевной картины там. Каждый, кто едет туда впервые, испытывает шок и потрясение. Не могу выразить, какие смешанные чувства я испытал, когда посетил Агдам и увидел там окопы: потрясение, страдание, сожаление. В то же время я испытывал чувство радости оттого, что мы вернулись туда. Это, наверное, может стать даже темой еще одной пресс-конференции. Как я уже отметил, население Агдама до оккупации составляло около 40 тысяч человек. После оккупации, естественно, население увеличилось. Мы должны заново разработать генеральный план уже почти 70-тысячного города. Могу привести вам пример. В прошлом году мы построили квартиры и дома для нескольких тысяч семей. Моим решением они на самом деле были предназначены для вынужденных переселенцев. Но после освобождения оккупированных территорий я принял решение о передаче этих квартир семьям шехидов, и вчера открыл такой городок на 1572 семьи. До конца нынешнего года домами и квартирами будут обеспечены еще 3 тысячи семей шехидов. Мы уже привыкли к этому, у нас есть такой опыт. Мы ежегодно можем строить 3-4 тысячи квартир и домов. То есть, если мы говорим физически о городе Агдам, то считаю, что он может быть полностью восстановлен в течение 2-3 лет, но до этого необходимо провести разминирование, реализовать инфраструктурные проекты. Что касается электрической инфраструктуры, то мы создадим связанную друг с другом энергетическую сеть всех наших городов и регионов. Уже утверждены бюджет, программа, и до конца нынешнего года завершится снабжение электроэнергией. Водоснабжение, газоснабжение, дороги… Мы должны строить не только дома, там должны быть построены больницы, школы, детские сады. Там должны быть созданы рабочие места, потому что проживающих там людей необходимо обеспечить работой. То есть, вся эта работа является составной частью программы, которую мы называем Большое возвращение, руководитель Администрации Президента занимается координацией. Не только в Агдаме, но и во всех остальных наших городах и поселках – Физули, Джебраиле, Губадлы – примерно такая же ситуация. В Зангилане все разрушено, за исключением нескольких домов. Это – гигантская работа, нас ждут большие дела. Мы сделаем все это только за счет собственных ресурсов, и уже начали делать. Речь здесь идет не только о финансовых ресурсах. Речь идет о технических возможностях, у нас есть профессионалы, интеллектуальные ресурсы.

Особо хочу подчеркнуть, что мы должны создать там самые хорошие условия для наших граждан, потому что эти люди уже долгие годы испытывают трудности. Мы понимаем, что наши соотечественники хотят вернуться туда как можно скорее. Опять же мне не хотелось бы называть более точной даты, восстановление одного только такого города, как Агдам, займет по меньшей мере 2 года.

Иранское агентство Мехр: Господин Президент, сегодня терроризм является угрозой для мира. Во время Карабахской войны распространялись сообщения о том, что в регионе действуют террористические группы. А это – большая опасность для региона. Какие коллективные усилия здесь необходимо приложить? Какие шаги в связи с этим будут предприняты Азербайджанской Республикой? Второй вопрос связан с оценкой азербайджано-иранского сотрудничества. Два народа связывают друг с другом исторические и культурные узы, какими Вам представляются региональные перспективы этого сотрудничества?

Президент Ильхам Алиев: Хочу прояснить данный вопрос. Вы говорите о действии террористических групп во время войны, на какие сообщения, кем переданную информацию вы ссылаетесь?

Журналист: Такую информацию распространяли новостные агентства стран региона. С Вашего позволения, не буду называть их.

Президент Ильхам Алиев: Знаете, ваш вопрос звучит словно обвинение. Можно говорить о любой информации, но необходимо отметить источник. Вы сказали, что распространялась информация, так назовите источник. Назовите источник информации о террористических группах.

Журналист: Как по-Вашему, какие меры необходимо принять для пресечения террористических групп в регионе?

Президент Ильхам Алиев: О каком регионе или о какой стране идет речь? Вы не можете указать источник. Обвинять кого-то легко. Вы можете задать это в виде вопроса, но суть от этого не меняется. Стоять за своими словами сложнее. Вы говорите сообщения, но на какие источники ссылаетесь? Если бы вы в своем вопросе назвали источник, то я мог ответить подробнее.

Журналист: В таком случае была бы рада получить ответ на второй вопрос.

Президент Ильхам Алиев: Считаю, что на первый вопрос вы ответили сами. Данных, которые вы отметили в вашем вопросе, не существует. Никакой информации, улик и доказательств, связанных с участием террористических групп во время войны, нет. Это – целенаправленно вымышленная история, и я сожалею, что такой вопрос задает журналист из дружественной страны. Обычно подобные вопросы обвинительного характера бывают от других стран. В операциях за освобождение земель никакие террористы не участвовали. Эту победу одержала Азербайджанская армия. Здесь и речи быть не может о каких-то письменных или устных сообщениях или доказательствах. Это – не что иное, как обвинение Азербайджана. Когда это делается Арменией, то можно понять. Это отговорка армян, потому что для них это психологически болезненный вопрос - азербайджанский солдат нанес им поражение. Они могут сказать, что это сделали какие-то террористы. Но кто-нибудь видел этих террористов? Вы или ваши коллеги можете просто назвать хоть одно имя? У вас есть достаточно времени, поделитесь этой информацией с вашими коллегами. Есть такая информация? Нет. Поэтому рекомендую вам не заниматься спекуляцией. Вы - женщина, приехали, как я сказал, из дружественной страны, поэтому мне не хотелось бы глубоко вдаваться в эту тему. Но прошу, распространяя такие слухи, будьте более ответственной.

Что касается азербайджано-иранского сотрудничества, то оно находится на очень хорошем уровне. Послевоенный период создает новые возможности. Мне известно, что иранские компании заинтересованы в участии в работах по реконструкции на разрушенных территориях. Высокопоставленная делегация из Азербайджана посетила с визитом Иран. Здесь обсуждались важные вопросы, связанные с нашим сотрудничеством, в том числе совместным использованием Худаферинского водохранилища. Мы уже пришли к договоренности с иранской стороной относительно строительства электростанций. Уже выделен бюджет на строительство электростанций "Худаферин" и "Гыз галасы". Общая производственная мощность составит 280 мегаватт, и этот объем будет распределяться между двумя странами.

В связи с новой ситуацией имеются многие возможности. Мы восстановили нашу государственную границу с Ираном. Из-за оккупации ее 132-километровый участок не был под нашим контролем. Сегодня уже открываются новые возможности для бизнеса. Сюда входят также транспорт и сельское хозяйство. Говоря о транспортной сфере, хочу отметить Зангезурский коридор. Этот коридор будет выгодным и для иранской стороны. Пользуясь этим коридором, Иран может наладить железнодорожное сообщение с Арменией. В настоящее время две страны не имеют такого сообщения и, как я слышал, строительство такой железнодорожной линии уже не стоит на повестке дня, потому что это слишком бессмысленный и дорогостоящий проект. Иранские грузы могут транспортироваться в Армению и обратно через Нахчыван, Джульфу. Возможностей много, мы все их рассмотрим, и, уверен, наше тесное сотрудничество в дальнейшем будет продолжаться.

Журналист: Господин Президент, прошу прощения, но думаю, мой вопрос, связанный с террористическими группами, был понят неверно. Я не имела в виду, что террористические группы действовали с азербайджанской стороны. Я имела в виду деятельность в регионе во время Карабахской войны таких групп, как ИГИЛ.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю за то, что внесли ясность.

Медиа-сеть Ирака: Господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за то, что пригласили нас для участия в мероприятиях, организованных на освобожденных от оккупации территориях. Посетив вчера освобожденный от оккупации город Агдам, мы стали свидетелями невиданных разрушений. Выяснилось, что в период оккупации все дома были разграблены до камней. В том числе нам было очень больно узнать, что в период оккупации разрушенная мечеть использовалась в качестве хлева для животных. Насколько нам известно, на других оккупированных Арменией территориях также полностью были разрушены мечети, мавзолеи, кладбища, вообще памятники культуры, принадлежащие азербайджанскому народу. Какие конкретно иски в связи с этим Ваше правительство намерено выдвинуть против Армении в международно-правовой плоскости? С другой стороны, это – самое широкомасштабное разрушение исламского наследия и культурных памятников в современной истории. Это можно сравнить с преступлениями ИГИЛ против культур на оккупированных землях. Насколько мне известно, недавно этот факт был подтвержден представителями ИСЕСКО. На Ваш взгляд, какую конкретную роль международные организации и мусульманские страны могут сыграть в восстановлении культурных памятников на освобожденных территориях? Кроме того, как мы уже сказали, какую общую роль могут сыграть международные организации и мусульманские страны в восстановлении данных территорий? Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Действительно, вид города Агдам у всех у нас вызывает боль, и весь мир должен увидеть это. Содержание в Агдамской мечети свиней и коров является оскорблением Арменией всего мусульманского мира. Мы воспринимаем это именно так. Те, кто допустили эти оскорбления, сегодня пытаются найти себе место и на политической арене Армении. Есть фотографии бывшего Президента Армении Кочаряна перед разрушенной Агдамской мечетью, на стенах которой были написаны оскорбительные выражения. Они совершили это преступление, и я неоднократно отмечал на различных мероприятиях, в частности, саммитах Организации исламского сотрудничества и других международных мероприятиях, что те, кто совершил это преступление, позволил себе оскорбить исламские святыни, никогда не может дружить с мусульманскими странами. Обращаясь к лидерам мусульманских стран, я говорил: люди, которым вы пожимаете руку, разрушили, снесли мусульманские мечети, содержали там коров и свиней. Это – совершенно новые видеосъемки после освобождения Зангилана от оккупации. Они тоже появились во время войны. В одной из мечетей Зангиланского района содержали свиней. Превратили дворец Панах Али хана в хлев. То есть, они делали это умышленно. Разве нельзя содержать животных в другом месте? Намеренно делали. Посмотрите, насколько велика их ненависть к мусульманам! И совершившие это преступники, безнравственные люди встречаются после этого с лидерами некоторых мусульманских стран и говорят о какой-то дружбе, сотрудничестве. Поэтому я прошу распространить эти видеоизображения во всем мире. Пусть весь мир увидит, что руководство Армении отличается исламофобской натурой, и это является оскорблением не только для нас, но и для всего мусульманского мира.

По имеющимся данным, на освобожденных землях было 67 мечетей, из них лишь одна относительно уцелела. Остальные либо полностью разрушены, либо разрушена их большая часть. Мы восстановим все мечети. Конечно, представители исламских стран вносят свои предложения по данному вопросу. Недавно, как отметили и вы, в Азербайджане находилась делегация ИСЕСКО. Она посетила Агдамскую мечеть, после чего в ходе встречи с генеральным секретарем ИСЕСКО было выдвинуто предложение о том, что ИСЕСКО может сыграть свою роль в деле восстановления наших исторических памятников. Мы приветствуем это. Мы также приветствуем инициативы представителей других мусульманских стран. Мы должны превратить эти восстановительные работы в праздник исламской солидарности, потому что Азербайджан проводит очень последовательную политику по усилению исламской солидарности. Различные мероприятия, проведенные в нашей стране по линии Организации исламского сотрудничества, а также наша открытая позиция по принципиальным вопросам, конечно же, снискали нам большой авторитет и в исламском мире. Единство и солидарность между мусульманскими странами нужны нам всем. Поэтому выражаю вам признательность за такое предложение и прошу ознакомить общественность вашей страны с этими реалиями.

Анатолийское агентство Турции: Уважаемый господин Президент, после 10 ноября трем странам, подписавшим Заявление, предстояла определенная деятельность в регионе, к которой они приступили. Однако в этот период в прессе появлялись различные сообщения о количестве зарубежных стран в регионе, контроле за транспортными самолетами, сразу после этого ежедневно прибывающими в регион, числе граждан Армении, возвращенных в регион. Некоторые вопросы вошли и в Вашу повестку дня. Вы и раньше высказывали свои замечания по этому поводу. Как лидер страны, одержавшей победу в войне, довольны ли Вы периодом после 10 ноября и мог бы он быть лучше?

Президент Ильхам Алиев: В принципе, я доволен, потому что одним из основных вопросов, указанных в Заявлении, подписанном 10 ноября, было возвращение нам Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов, и мы добились этого. 1 декабря эти регионы вернулись к нам.

В то же время считаю, что предпринимаются позитивные шаги, связанные с другими вопросами, указанными в Заявлении. Некоторые вопросы, естественно, пока не исполняются. Для этого необходимо определенное время. Однако считаю, что вопрос в принципе развивается в позитивном направлении.

Деятельность Турецко-российского совместного мониторингового центра также является важным шагом в этом направлении. Уверен, что посредством этого мониторингового центра будет внесен большой вклад в укрепление стабильности и режима прекращения огня в регионе. Как Президент Азербайджана, хочу отметить, что с азербайджанской стороны никаких агрессивных шагов предприниматься не будет. Мы никогда не делали этого и сегодня необходимости в этом нет. Поэтому Заявление от 10 ноября в принципе выполняется.

Есть некоторые вопросы, которые не нашли отражения в Заявлении от 10 ноября, но были согласованы в последующий период. Часть этих вопросов выполняется, а часть – пока нет. Еще раз говорю, есть некоторые вопросы - российские миротворческие силы не предпринимают достаточно серьезных шагов для недопущения иностранных граждан на нашу территорию. Это нас беспокоит, и мы доводим эту обеспокоенность до российской стороны. Уверен, что со временем эти вопросы тоже будут отрегулированы.

Не следует также забывать, что после 10 ноября в нашем регионе и во всем мире сложилась совершенно новая ситуация. Мы должны адаптироваться к этой ситуации, каждая страна должна привыкнуть к ней. Это – новая ситуация, как для нас, так и для соседних стран. Здесь есть и логистические, и технические, и транспортные, и психологические проблемы. У некоторых слишком большие ожидания. Но всему свое время и свое место. Мы шаг за шагом смогли добиться поставленной цели и за 44 дня превратили невозможное в реальность. Об этом сегодня говорим не только мы, но и международные эксперты. Проведенная нами военная операция сегодня изучается в военных училищах ведущих стран мира. Считаю, что мы добились в период войны и после нее максимально возможного результата, но жизнь продолжается, она не стоит на месте, возникают новые вопросы.

У нас есть стратегический взгляд: чего мы хотим, чего хотели до сих пор и чего хотим после этого, что мы должны сделать для достижения этих желаний и целей - у нас достаточно ясные взгляды и представления. В рамках этого общего плана мы и дальше будем предпринимать свои шаги, будут и новые достижения, успехи.

Украинский телеканал "1+1": Добрый день, господин Президент. У меня два вопроса к Вам. Один достаточно короткий. Охарактеризуйте, пожалуйста, в двух словах нынешний характер военного и военно-технического сотрудничества Украины и Азербайджана. Есть ли возможность у Азербайджана поделиться военным опытом деоккупации с Украиной? И вдогонку второй вопрос. Несмотря на все различия в характере войн в Украине и Азербайджане, все-таки Украина противостоит российской агрессии, у нас очень много общего. Например, необходимость решения проблемы реинтеграции после деоккупации местного населения, которое относится, мягко говоря, не совсем дружественно к законной власти. Вы сталкиваетесь с этой проблемой, нам ее предстоит решать. Вот вопрос: каковы Ваши планы в краткосрочной и долгосрочной перспективе относительно армянского населения Карабаха. Иными словами, что Вы можете предложить армянам Карабаха - гражданство, полную реинтеграцию, культурную автономию и т.д.? Спасибо большое.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Что касается военно-технического сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, то это сотрудничество в принципе имеет большую историю. И в первые годы независимости Украина была главным нашим партнером в деле военно-технического сотрудничества. Но постепенно это сотрудничество как бы сходило на нет. И сегодня, честно говоря, оно не измеряется очень такими большими объемами. Хотя что касается становления нашей военной промышленности, когда мы начали создавать военную промышленность, украинские предприятия нам очень в этом помогали, и многие наши производства военной продукции были совместными производствами с украинскими компаниями.

Сегодня, насколько мне известно, военно-технический комплекс Украины переживает период своего развития, Азербайджана тоже. Поэтому я считаю, что в этом направлении тоже есть возможности для сотрудничества. Но скажу откровенно, что пока каких-то конкретных проектов и предложений ни с украинской стороны, ни с азербайджанской стороны не было. Наверное, для этого время еще не созрело.

Что касается реинтеграции местного населения, то, честно говоря, мы к этому не приступили, потому что война только закончилась. Сегодня армянское население, которое проживает на территории Карабаха, не имеет контактов с азербайджанским населением. Но в силу того, что азербайджанского населения там просто нет, потому что их не было там 30 лет, и оно туда не вернулось, а армянское население находится на территории, подконтрольной российской миротворческой миссии, и за эту территорию не выходит, потому что там и выходить некуда, там везде минные поля. Поэтому для начала вот таких повседневных контактов между армянским и азербайджанским населением должны созреть условия. В первую очередь, это - политические условия. Как я опять же говорил, армянское государство должно отказаться от всяких попыток отторжения суверенной территории Азербайджана, от всякой фразеологии типа "Арцах – это независимое государство". От всякой этой ереси и чуши они должны просто отказаться и перестать обманывать себя, пытаться обманывать весь мир и сбивать с толку людей, которые там живут, должны признать территориальную целостность Азербайджана. Я считаю, что это неизбежно. Когда я говорил ранее, отвечая на вопросы о возможном мирном договоре между Азербайджаном и Арменией, - я понимаю, что я немного иду дальше, чем может быть нужно сегодня, - но это также будет возможно, когда Армения признает территориальную целостность Азербайджана, которую признает весь мир.

Поэтому думаю, что сейчас те контакты, которые уже устанавливаются на уровне официальных лиц, - рабочая группа с участием вице-премьеров, встреча на границе руководителей погранслужб Азербайджана и Армении, встреча в Москве руководителей специальных служб России, Азербайджана и Армении, другие контакты между официальными лицами, - они должны создавать почву. Здесь опять же важно, чтобы армянская сторона уяснила, что не нужно пытаться нас обманывать. Потому что, к сожалению, мы видим опять вот эти финты, если можно так сказать: на словах одно говорится, а на деле происходит другое. Не нужно, это не то время, и они совершенно не в том положении, чтобы могли себе это сейчас позволить. Надо вести искреннюю работу, если соглашаемся на что-то, надо выполнять, если нет, не могут, надо сказать, что не могут, чтобы не было таких вот, знаете, неоправданных надежд и обещаний.

Так вот, эта база когда будет создана, если будет создана, и когда азербайджанское население вернется на освобожденные территории, тогда, безусловно, уже будут контакты. Потому что они просто неизбежны для нормального функционирования и жизнедеятельности людей, кто живет сейчас в Ханкенди и в других населенных пунктах. Без Азербайджана этого добиться просто невозможно. Посмотрите как сегодня доставляются грузы для российского миротворческого контингента в Карабах. Как? Не как раньше самолетом до Еревана, а потом грузовиками до Ханкенди. Сейчас железной дорогой до Барды. А скоро, уже через год, у нас будет дорога до Агдама. И оттуда уже подъезжают российские грузовики, загружают и едут. Намного дешевле и удобнее. А как летают сейчас российские самолеты, которые возят грузы для военнослужащих? Они не в Ереван летят, чтобы потом 10 часов по этому коридору, тем более заснеженному, ехать. Они летят в Гянджу, а оттуда час, может с небольшим, они уже находятся в Ханкенди. То есть, это жизнь диктует. И когда российская сторона к нам обратилась с такой просьбой, мы поддержали, потому что зачем мы должны создавать искусственные проблемы для миротворцев. Миротворцы в том числе обеспечивают безопасность и для наших жителей. И во-вторых, этим самым мы также даем сигнал тем, кто проживает сейчас там, что, вот смотрите, неслучайно ведь тогда Кавказское бюро приняло решение оставить Нагорный Карабах, еще раз хочу подчеркнуть, очередную армянскую ложь развеять, как и многие другие: не передать Нагорный Карабах Азербайджану, а оставить. Вот это принципиальный пункт, которым они всегда манипулируют. Именно в том числе и поэтому, во-первых, и потому, что это - историческая область Азербайджана, а во-вторых, а как бы они добирались туда? Ведь в Лачине и Кяльбаджаре до 1930-х годов не было дорог. Это кто не знает просто, пусть знает. Там на лошадях передвигались. Как можно было из Армении попасть туда? Никак. Только на лошади. В Кяльбаджаре вообще дорог не было. Это был отрезанный регион. И мы в 1930-е годы начали строить дороги. Поэтому, естественно же, здесь населенные пункты, здесь цивилизация, здесь древние города. Дорога в Ханкенди шла через Агдам. Вот поэтому. То есть, все должно вернуться в свое естественное состояние, деполитизированное полностью. И люди армянской национальности, которые там проживают, я думаю, поймут, и когда будут общаться со своими азербайджанскими соседями и бывшими друзьями, я думаю, быстро найдут общий язык.

TRT World: Господин Президент, насколько Вас беспокоит нынешняя ситуация в Армении? Премьер-министр Армении Никол Пашинян является одним из тех, кто подписал документ от 10 ноября. В настоящее время некоторые политики там выступают с призывами о пересмотре вопроса. Беспокоит ли Вас это? Мой второй вопрос - были ли у Вас официальные контакты с Николом Пашиняном и существуют ли сегодня между вами прямой контакт?

Президент Ильхам Алиев: Мне не хотелось бы углубляться в связи с ситуацией в Армении. Моими словами могут злоупотребить некоторые политические группы в Армении. Думаю, лучше им самим решить вопрос. Однако как соседняя страна и с учетом того, что война закончилась, мы, конечно, не можем оставаться безучастными к ситуации в Армении. Мы внимательно отслеживаем ее. Считаю, что, независимо от того, кто будет у власти в Армении, попытки помешать исполнению Заявления от 10 ноября могут нанести огромный вред этой стране. Я уже процитировал Президента Путина. Это будет для них самоубийством, ситуация еще больше усугубится. Поэтому сегодня в Армении должны понять, что нынешняя ситуация является непосредственным результатом захватнической политики против Азербайджана. Эти события не являются результатом того, что происходило в течение последних двух лет или нескольких месяцев, непосредственной причиной этого является оккупация. В настоящее время они утратили все идеологические устои, потому что их идеологические устои состояли из мифов, построенных на азербайджанофобии. Они преподносили себя как страну-победительницу, а Азербайджан был проигравшей стороной. Но, столкнувшись лицом к лицу, мы доказали кто есть победитель. То есть, я отслеживаю эту ситуацию, но меня не беспокоит, что какие-либо перемены в Армении могут повлиять на выполнение Заявления. В первую очередь потому, что это – уже официально подписанный документ. А во-вторых, потому, что там есть и подпись Президента России. Сегодня зависимость Армении от России в 10 раз больше, чем в довоенный период. Армения зависела от России и до войны. Этим я не обвиняю Армению, это – реальность. Эта зависимость после войны выросла в 10 раз. То есть, хватит ли у Армении смелости так отнестись к подписи Президента России? Речь здесь идет не просто об этом заявлении, суть в том, что там есть подпись Президента России, и он выступает в качестве гаранта этого документа. То есть, я бы рекомендовал им не иметь каких-либо ожиданий. История в Армении доказала, что политики там для того, чтобы прийти к власти, всегда делали популистские выступления, а столкнувшись затем с реальной ситуацией, страдали от этого. Поэтому я не исключаю тех или иных реваншистских заявлений. Но они должны воздержаться от этого. В любом случае, независимо от воли власти Армении, Заявление от 10 ноября будет выполняться.

Мои контакты с Пашиняном прервались, когда он стал выступать с провокационными заявлениями, я уже озвучил их. До этого, в 2019 году он стал инициатором такого контакта в городе Душанбе. Те самые политики в Армении сегодня обвиняют его в "лифтовой дипломатии". Однако смешная ситуация. Мы случайно в течение 1 минуты находились в лифте, то есть, направляясь на встречу, поднялись с одного этажа на другой. Какой дипломатией этот человек мог заниматься в течение одной минуты в лифте? В Душанбе он предложил мне и обещал, что будет соблюдать прекращение огня и приложит усилия для завершения конфликта. Я согласился. Затем между нашими представителями были налажены прямые контакты, и когда на линии соприкосновения происходил какой-либо инцидент, осуществлялся взаимный обмен информацией. Впоследствии Пашинян сам отмечал, что ситуация на линии соприкосновения была не такой уж мирной. Почему? Потому что он попросил меня, и я посчитал, что это может послужить миру. Я посчитал, что он не станет повторять ошибок своих предшественников и изменит свою политику. Но он неверно истолковал мой жест. Он увидел в нем признак слабости, хотя это был признак силы, величия. А затем его известный танец в Шуше и известные заявления положили конец нашим контактам. Конечно, во время войны у нас также не могло быть никаких контактов. В январе мы провели в Москве по приглашению Президента Путина трехстороннюю встречу. Это была трехсторонняя встреча, у нас не было никаких двусторонних связей и контактов.

Телеканал REAL: Господин Президент, на территориях Азербайджана, которые Армения удерживала под оккупацией в течение 30 лет, нанесен большой ущерб историческому, культурному наследию нашего народа, разрушены мечети, исторические памятники, инфраструктура. Можно сказать, что территория фактически превращена в пустыню. Этот вандализм продолжался и после Заявления от 10 ноября. Им были предоставлены дни, чтобы покинуть территорию. За это время они также учинили зверства, Азербайджану был нанесен огромный ущерб. Какая работа проводится для того, чтобы дать этому политико-правовую оценку на международном уровне, и как Вы оцениваете перспективу привлечения Армении к той или иной ответственности за совершенные преступления? Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Вы абсолютно правы. После 10 ноября они не отказались от своей неприглядной деятельности, напротив, в течение 20 дней постарались нанести нашей природе и имуществу максимальный ущерб. Сожгли, разграбили дома, вырубили деревья, унесли оконные рамы, санитарные узлы. На глазах всего мира. Хорошо, что представители зарубежных медиа также стали свидетелями этого вандализма, весь мир увидел, с кем мы находились лицом к лицу и какое зло победили. Честно говоря, я не ожидал такого вандализма, причем совершенно необоснованного. Посмотрите, оккупировать чужую землю, применив силу, изгнать владельца этой земли, этого дома, не дав ему никакого времени, - мы дали им 20 дней, а они не дали нам даже 20 часов, - после этого жить в его доме и сказать, что это мой дом, а когда тебя вынудили покинуть его, разрушить, снести, сжечь этот дом. Какая степень безнравственности! Весь мир увидел это. Значение Второй Карабахской войны не ограничивается лишь восстановлением наших территорий, территориальной целостности. Весь мир увидел истинное, реальное лицо армянского фашизма. Конечно, мы должны подсчитать и подсчитываем весь причиненные ущерб. По моему указанию в настоящее время соответствующие структуры Азербайджана проводят видео-, фотосъемки, съемки с дрона. Весь причиненный ущерб будет подсчитан. Начались работы по протоколированию всех разрушенных домов с тем, чтобы граждане в индивидуальном порядке обратились в международные суды, в первую очередь, в азербайджанские суды, а затем международные суды, для возмещения причиненного ущерба.

На втором этапе – в этой сфере тоже уже началась работа, подписаны соответствующие документы – подписаны документы и с международными компаниями, имеющими опыт подсчета причиненного ущерба в аналогичных конфликтах, в ближайшее время они приедут в Азербайджан. Разумеется, они сами проведут исследования, но и мы обеспечим их необходимыми материалами. Эти международные компании имеют опыт в данной сфере, и, конечно, в международные суды будут поданы иски для возмещения причиненного ущерба, выплаты компенсации.

Одновременно к ответственности будут привлечены иностранные компании, которые без разрешения эксплуатировали наши природные ресурсы. Как вам известно, на освобожденных землях хищнически эксплуатировались наши золотые рудники. Это – международное преступление. Уже проведена предварительная подготовительная работа для привлечения к ответственности некоторых структур, совершивших это преступление. Я уже несколько раз высказывал свое мнение по этому вопросу, еще раз хочу сказать: либо эти компании выплатят нам компенсацию, либо пойдут под суд. Если пойдут под суд, то, абсолютно уверен, проиграют и при этом опозорятся на весь мир. Потому что заниматься незаконными делами, незаконным предпринимательством в чужой стране, грабить природные ресурсы этой страны считается преступлением. Будет серьезно подорвана и международная репутация этих компаний.

Параллельно уничтожен наш лесной фонд, армяне вырубили и уничтожили 54 тысячи гектаров лесных угодий. До оккупации общая площадь наших лесов составляла примерно 220-230 тысяч гектаров, из них 54 тысячи гектаров вырублено. Они производили из древесины различные материалы, насколько мне известно, широкий размах там получил и паркетный бизнес. Иностранные компании тоже участвовали в этом. То есть, весь причиненный ущерб будет подсчитан, в том числе будут оштрафованы и компании, незаконно использовавшие наши земли. На освобожденных землях только под зерновыми было около 100 тысяч гектаров площадей. Их незаконно эксплуатировали и получали доходы. Это тоже будет подсчитано. Это одна сторона дела. Как теперь отреагируют на это в международных судах - это второй вопрос. Конечно, основной вопрос здесь – объективность. Если будет объективный подход, то, конечно, им придется выплатить эту компенсацию. Мы одновременно ознакомились и с международной практикой. Министерству иностранных дел дано поручение, и на днях мне уже сообщили, какие были прецеденты, и эти прецеденты есть. Не так много, но есть. Конечно, каждый прецедент здесь должен быть нами проанализирован. Что лежит в его основе - объективность или политический заказ? Потому что не секрет, что международная судебная система также не свободна от политического давления и в ряде случаев выполняет политические заказы. Поэтому все будет зависеть от этого. Во всяком случае,мы выполняем свою миссию, и в ближайшее время будет подготовлен подробный отчет.

Британское информационное агентство Reuters: Господин Президент, Вы сейчас говорили об инвестициях, о вложении инвестиций в восстановление Карабаха. Я хотела бы спросить, достаточно ли гарантий для прочного мира в Карабахе, чтобы привлекать иностранных инвесторов и кредиторов для его восстановления? Вообще приблизительно о каких объемах идет речь? Насколько я знаю, из бюджета в этом году выделено 2,2 миллиарда манатов. Это небольшая сумма, очень большие там восстановительные работы. Будут ли частные инвестиции привлечены? Как официальный Баку видит в целом весь этот процесс?

Еще хотела бы у Вас спросить. Вашим Указом Государственная нефтяная компания Азербайджана была передана Инвестиционному холдингу и идет ее акционирование. Говорит ли это о том, что официальный Баку уже собирается открыть для приватизации ряд крупных государственных компаний страны? Можно ли говорить, что это является месседжем иностранным инвесторам? Вы в своем вступительном слове очень хорошо отметили, что был организован визит иностранных журналистов на ряд территорий, которые освобождены от оккупации. Ваша администрация очень профессионально, на высоком уровне провела эту работу. Но, наверное, мои коллеги тоже меня поддержат, мы все очень хотели бы посетить город Шуша, увидеть в каком она состоянии сейчас, насколько она была разрушена, какие работы идут, чем этот город сейчас живет. Я рискну Вас попросить о содействии организовать наш этот визит. Спасибо большое, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Что касается иностранных инвесторов, я думаю, что сейчас иностранные инвесторы будут более активно вкладывать в Азербайджан с учетом того, что война окончена. Все понимают, что риски возобновления военных действий практически сведены к нулю. Что касается Азербайджана, то с нашей стороны не будет никаких агрессивных действий, что касается Армении, то у них просто нет возможностей, и думаю, что все-таки самоубийство, о котором я говорил и которое я цитировал, это не самый лучший выход даже в их ситуации. Поэтому уверен, что инвестиции будут.

Я вам должен сказать, что еще до войны нам удалось привлечь инвестиции в возобновляемую энергетику. Две крупные международные компании изъявили желание вложить деньги в строительство солнечной и ветровой электростанций общим объемом 440 мегаватт. Был проведен тендер среди ведущих энергетических компаний мира и две компании дали лучшие предложения. Но тогда я сказал, что это не значит, что другие компании, которые как бы не добились успеха, остаются в стороне. Поэтому мы сейчас привлекаем компании, которые хотели бы вложиться в эту сферу. Как раз-таки на освобожденных территориях для этого есть очень хорошие возможности. В Кяльбаджаро-Лачинской зоне – это ветровая, поскольку там очень сильные ветра. А в Зангилано-Джебраильской зоне – это солнечная, потому что там и количество солнечных лучей очень большое в год, к тому же, там, если так можно сказать, качество солнечных лучей тоже позволяет. Так что сегодня уже даны поручения соответствующим азербайджанским структурам с иностранными партнерами проработать эти вопросы. То есть, это имеет очень большую перспективу. Плюс, как я уже сказал, мы объявили Карабах зоной "зеленой энергии" и для этого, конечно, в первую очередь ждем инвесторов.

Что касается государственных инвестиций в 2,2 миллиарда манатов, сумма для начала, я думаю, приемлемая. Я более того скажу, из той инвестиционной программы, которая мне была предложена по восстановлению Карабаха, пока что из тех проектов, которые будут реализовываться в этом году, сумма где-то в районе одного миллиарда уже практически распределена. То есть, о чем это говорит? О том говорит, что пока проектов нет. Потому что проекты инфраструктурные - на них мы средства выделяем. Это - электроэнергетика, дороги, железная дорога, разминирование и т.д. А что касается уже самого строительства, то на это мы пока не выделяем, потому что этих проектов нет. Мы хотим все спланировать правильно, чтобы избежать тех ошибок, которые были допущены в градостроительстве даже города Баку в начале вот такого строительного бума, в других городах, где строительство шло хаотично, бесконтрольно, зачастую по таким серым или темным схемам. В Карабахской зоне этого не должно быть, да не только в Карабахской зоне. А потом уже этот опыт будет перенесен параллельно на все другие территории Азербайджана. Поэтому все должно быть правильно спланировано. Где что должно располагаться, где какие инфраструктурные проекты должны осуществляться - чтобы все шло по плану. И, конечно, государство возьмет на себя всю инфраструктурную сферу и плюс еще большую часть жилого фонда. Но также и частные компании тоже в отведенных местах по согласованным проектам, с соблюдением всех норм градостроительства и экологии будут иметь возможность там вкладывать инвестиции. Вот примерно так мы видим подход.

Что касается сел, то сотни сел освобождены на освобожденных территориях. Некоторые села - раньше там было 5 домов, 6 домов, 7 домов - .наверное, не они должны быть приоритетом.

Поэтому мы сейчас определяем приоритеты - какие села в первую очередь должны быть восстановлены и что для этого нужно сделать. Также по моему поручению уже, по-моему, проводится или начинает проводиться опрос среди бывших беженцев, чтобы мы четко знали, кто собирается ехать. Понимаете, я тоже уверен, что все хотят ехать, и дай Бог. Но может кто-то не хочет ехать. Поэтому зачем мы должны тратить, если он не поедет, или же если он поедет туда на уикенд, а жить будет в Баку или Сумгайыте. Разве это выход из ситуации? Нет. Нам надо там размещать тех, кто будет там жить, и вот для этого нам надо проводить опрос, и не просто так, спросил и забыл, нет. Подписался, что я, такой-то, такой-то, собираюсь ехать в такой-то район, такое-то село и там жить. И вот под это мы уже будем финансы и все другие вопросы решать. Иначе, знаете, я не хочу предугадывать, но знаю, что может быть. И скажу так, освобожденные земли - это не дачные участки для тех, кто живет в Баку. Вот этого не будет, это точно. И будем очень жестко контролировать вообще кто там живет, чтобы именно те, кто хотят, туда поехали, и для них мы все условия создадим.

Что касается Инвестиционного холдинга, не буду долго говорить, я думаю, все знают почему он был создан, и в моем указе об этом четко было сказано. В первую очередь, для того, чтобы совершенствовать систему управления. Система управления в государственных компаниях хромает. Она не отвечает современным требованиям. Она является фактором сдерживания. Она является методом высасывания денег из бюджета. У нас практически ни одна государственная компания, может, за редким исключением, не может себя содержать. Все время

требуются дотации из бюджета. Куда это годится? Поэтому так больше не может продолжаться. С другой стороны, стратегическая инфраструктура на данном этапе, тем более с учетом восстановления Карабаха, должна оставаться в руках государства. Это однозначно, иначе мы просто не сможем восстановить территории. Потому что если сейчас предположить, что все наши государственные компании работают сегодня методом как бы корпоративного управления частных западных компаний, то они просто не будут вкладывать в те проекты, которые нужны, чтобы восстановить территории. Поэтому на этом этапе цель – привести корпоративное управление государственных компаний в соответствие с международными нормами, обеспечить должный контроль. Для этого создаются наблюдательные советы. В наблюдательных советах представители Администрации, представители министерств, правительства, чтобы уже не было бесконтрольности, не было расточительства. Потому что государственные компании сегодня во многом это огромная обуза на шее у государства. И даже Государственная нефтяная компания, которая является крупнейшим налогоплательщиком, и то берет деньги, или брала до недавнего времени из бюджета для газификации. Ну куда этого годится? Я уже не говорю про другие. За небольшим исключением, у нас государственные компании неэффективны. Этому будет положен конец - и в плане укрепления руководства, и в плане совершенствования управления. А кто не сможет или не захочет работать по новому, честно, прозрачно, тот будет привлечен к ответственности, и не только к административной.

Что касается приватизации государственных компаний, во всяком случае, в этом году этого точно не будет. Но некоторые сферы деятельности государственных компаний, конечно, должны в том числе развиваться за счет частного капитала. В первую очередь, я имею в виду энергетическую сферу. Вот мы уже открыли эту сферу для иностранного частного капитала и для азербайджанского открываем. Я сказал о том, что ветряная, солнечная станции. У нас в Лачин-Кяльбаджарской зоне большой потенциал для гидроэнергетики. Почему бы азербайджанским компаниям не дать предложение с тем, чтобы участвовать в проектах. Там не такие большие вложения, эти ГЭС достаточно небольшого объема. Это будет хорошим шагом, мы протестируем, как это работает, как это интегрируется в общую нашу систему энергообеспечения. И с тем, чтобы эти компании работали с прибылью, чтобы на государство было меньше нагрузки. Так что пока в этой стадии.

Что касается поездки в Шушу, я дам поручение тогда, чтобы журналисты поехали. Там сложности были с доступом, поскольку дороги практически не существовало. Даже когда я ехал, просто мне повезло, что была солнечная погода и высохло, иначе бы я сам тоже остался на полдороги. Поэтому я даю поручение Хикмету Гаджиеву, - кстати, и обращения были на этот счет, - чтобы в ближайшее время этот визит осуществить.