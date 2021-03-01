В Губадлы установлены полицейские посты, безопасность полностью контролируется (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана усиливаются меры безопасности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.
Сотрудники Губадлинского РОП и военнослужащие Внутренних войск продолжают службу на территории Губадлинского района. В районе установлены посты, безопасность полностью контролируется.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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