Для парламентариев ряда стран их предвзятая позиция превыше усилий по обеспечению мира в регионе - МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В новой ситуации, которая возникла в регионе благодаря соглашению о прекращении боевых действий, очень важно выполнять трехсторонние заявления, которые выступают в качестве главного гаранта прочного мира, и любая сторона, желающая мира в нашем регионе, должна способствовать выполнению этих договоренностей как посредством своих заявлений, так и своей деятельностью.

Как передает в среду Trend, об этом сказала глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ о документах, принятых парламентами некоторых европейских стран.

По ее словам, новая ситуация, возникшая в регионе после Отечественной войны Азербайджана, и реализация трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года находятся в центре внимания не только стран региона, но и всего международного сообщества.

"Азербайджанская сторона всегда подчеркивает, что выполнение подписанных трехсторонних заявлений является важным условием обеспечения прочного мира, безопасности и развития в регионе. Как вы и отмечаете, в последние дни законодательные органы некоторых европейских стран выступают с документами о ситуации в регионе и выполнении договоренностей. Второго марта этого года Постоянная комиссия по иностранным делам Палаты депутатов Италии приняла резолюцию "О состоянии выполнения соглашения между Арменией и Азербайджаном", приглашающую стороны к конструктивной деятельности. Демонстрируя сбалансированную политику, парламент Италии поручил правительству работать на двусторонней основе с обеими странами в вопросе продвижения мер по укреплению доверия, чтобы создать условия для будущего примирения между Арменией и Азербайджаном. Хотелось бы подчеркнуть, что в качестве важнейшего вопроса парламент уделяет внимание разминированию и предоставлению карт заминированных территорий. В целом, как вы знаете, итальянский парламент уже во второй раз уделяет внимание вопросу реализации трехстороннего заявления. В резолюции от 18 ноября 2020 года приветствовалось подписание совместного заявления, и стороны приглашались к выполнению своих обязательств по этому заявлению", - сказала Лейла Абдуллаева.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана отметила, что наряду с этим, 25 февраля комитет по внешним связям парламента Нидерландов принял резолюцию, в которой содержался призыв к правительству "в связи с освобождением военнопленных, арестованных Азербайджаном": "Очередной необоснованный и совершенно однобокий документ нидерландского парламента был принят благодаря усилиям членов комитета, всегда отличавшихся своей предвзятой позицией. Хочу отметить, что во время обсуждения резолюции министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок выступил против резолюции, сказав, что как у Армении, так и у Азербайджана имеются взаимные претензии по вопросу военнопленных. Он предложил внести поправку к резолюции, предусматривающую призыв к обеим сторонам. Однако поправка не была принята. Это вновь демонстрирует, что для парламентариев некоторых стран их предвзятая позиция превыше всего, даже усилий по обеспечению мира в регионе".

(Текст: Турал Гараджаев)