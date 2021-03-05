Глава СГБ Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару, начальнику Генштаба генералу армии Яшару Гюлеру и главе Организации национальной безопасности Хакану Фидану, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт СГБ.

"Мы глубоко опечалены известием о гибели командира 8-го армейского корпуса корпусного генерала Османа Эрбаша и ранении других высокопоставленных военнослужащих в результате катастрофы военного вертолета в Битлисе, принадлежащего Сухопутным войскам Турции, а также известием о ранении 11 турецких военнослужащих в результате дорожно-транспортного происшествия военной автомашины в районе Ширнак. Желаю от Всевышнего упокоения душ шехидов, выражаю глубокие соболезнования их семьям и разделяю с ними их горе, а также желаю скорейшего выздоровления всем раненым", – говорится в обращении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)