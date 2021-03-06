Президент Ильхам Алиев: Как только ни обвиняли меня представители больших стран - Ильхам Алиев не хочет мира

БАКУ /Trend/ - Как только ни обвиняли меня представители больших стран - Ильхам Алиев не хочет мира, он хочет войны, кому-то угрожает, война невозможна.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Я говорил, что если вопрос не будет решен мирным путем, то мы решим его военным путем. Сколько давления на меня было из-за этого. Как только ни обвиняли меня представители больших стран - Ильхам Алиев не хочет мира, он хочет войны, кому-то угрожает, война невозможна. Сколько и вы, и азербайджанский народ слышали, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения. Кто только этого не говорил. Я согласился с этим? Нет. Сколько, как говорится, пытались убедить меня подписать в той или иной форме протокол с Арменией, лишь бы вопрос был решен мирным путем. То есть, чтобы военный путь был исключен. Я не дал согласия на это. После этого меня стали обвинять, мол, если Президент не дает согласия на это, значит, готовится к войне. Я говорил, да, готовлюсь, и народ, и государство готовятся. Говорил, что если вопрос не будет решен, то мы решим его военным путем. Я говорил открыто, не скрывая этого. Это был период подготовки. Прежде всего, мы должны были быть готовыми морально. Наряду со всеми остальными факторами этот фактор сыграл решающую роль. С первого дня войны моральное преимущество было на нашей стороне. И не только потому, что мы были правы, а они нет. Официальная армянская пропаганда настолько отравила умы армянского народа, что многие из них, возможно, считали, что они правы в том, что оккупировали наши земли. Я говорил, что их нужно лечить. Они больны, в их организме поселился вирус пострашнее коронавируса. Вот к чему привели армянские политики с их национализмом и расизмом, азербайджанофобией, исламофобией. Не только потому, что мы были правы. Мы получили моральное преимущество потому, что все эти годы жили одной целью: восстановление территориальной целостности, изгнание врага с наших земель», - сказал глава государства.