Президент Ильхам Алиев: Тандем Народный фронт-Мусават за год испортил отношения со всеми странами

БАКУ /Trend/ - В период подготовки мы, конечно, должны были изменить в свою пользу и международное положение, потому что в 1990-х годах не знаю, почему, наверное, это тоже последствие времен Народного фронта-Мусавата с начала 1990-х годов, они за год испортили отношения, можно сказать, со всеми странами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Выдвинули претензии к некоторым странам, сделали нас врагами с некоторыми соседями. Они были виновны, мы это хорошо знаем, именно они. Ведя себя, что называется, как подручные, они считали, что могут найти для себя убежище. Поэтому мы должны были разрушить эти сложившиеся стереотипы. Почему должно считаться, что какая-то страна с Арменией находится в хороших отношениях, а с Азербайджаном нет? Почему? Я сказал, давайте посмотрим, что лежит в основе, есть ли какой-то фундаментальный вопрос, имеется ли фундаментальное разногласие? Нет. Просто амбиции, некомпетентность, глупость и управление извне. Получали эти сигналы из-за рубежа - с этой страной не сближайся, с ней нельзя сближаться, держись от нее подальше. Таким образом, тандем Народный фронт-Мусават изолировал нас в нашем регионе. Мы находились в изолированном состоянии, а Армения нет.

А чего добились мы? Сегодня Армения находится в изолированном состоянии, а мы строим отношения со всеми соседями очень эффективно, на основе дружбы и добрососедства. Это тоже была своего рода подготовка. Хочу откровенно сказать, что если бы в этой области не проводилась подготовительная работа, то во Второй Карабахской войне могли возникнуть трудности. Армения же изолировала себя. То есть, мы изолировали их от региональных проектов, нефтегазовых проектов, развалили их экономику, и с чувством гордости можем сказать, любой независимый экономический эксперт может сказать, что основным фактором здесь являемся мы. Мы преподнесли Армению как неопределенную, нестабильную страну, не имеющую будущего. С ростом экономических трудностей исход населения оттуда получил еще более широкий размах. Возникли демографические проблемы, что само по себе привело к сужению экономического рынка. При узком экономическом рынке никто не будет вкладывать инвестиции. Во что там вкладывать инвестиции, если нет людей, нет денег? Ты должен в дальнейшем окупить эти инвестиции, а для этого необходим рынок. У нас же напротив, инвестиции шли большим потоком, население росло, нас уже 10 миллионов, причем посмотрите, в советское время наше население составляло 7 миллионов, а население Армении – 3,5 миллиона. Сегодня население Армении составляет 1,8 миллиона, а наше население – 10 миллионов», - сказал Президент Ильхам Алиев.