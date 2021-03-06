Между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном будет проведена трехсторонняя встреча - министр иностранных дел Турции

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном будет проведена трехсторонняя встреча.

Как передает в субботу Trend, об этом во время визита в Туркменистан сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с туркменистанским коллегой Рашидом Мередовым.

Министр Мевлют Чавушоглу сообщил, что в настоящее время обсуждаются вопросы организации встречи.

"В ходе этой встречи будут подписаны важные соглашения, а также укреплена законодательная база отношений между тремя странами", - уточнил глава МИД Турции.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)