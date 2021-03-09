Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет очередное заседание

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана состоится 10 марта, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что уже прошло семь заседаний комиссии, на которых было рассмотрено более 750 обращений.

Были рассмотрены обращения лиц, совершивших ДТП, иностранцев и военнослужащих.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)