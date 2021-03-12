Омбудсмен Азербайджана призвала ЕС оказать давление на Армению в связи с непредоставлением карты минных полей

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла делегацию во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

Также во встрече участвовал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

На встрече были обсуждены 44-дневная вторая Карабахская война между Арменией и Азербайджаном, завершившаяся освобождением территорий Азербайджана, находившихся под оккупацией около 30 лет, а также ситуация с правами человека в поствоенный период. Были даны ответы на многочисленные вопросы членов делегации о деятельности омбудсмена по защите прав человека во время и после войны.

Омбудсмен Сабина Алиева коснулась фактов грубого нарушения Арменией прав человека в ходе 44-дневной войны, отметив, что в связи с этим в международные организации, в том числе ЕС, были направлены заявления, обращения, открытые письма и отчеты. Она подчеркнула, что против мирного населения азербайджанских городов Нафталан, Тертер, Гянджа и Барда было использовано запрещенное оружие, рассказала о визитах в эти города миссий по оценке фактов, а также об отчетах, составленных по собранным доказательствам.

Омбудсмен отметила, что Армения не предоставила Азербайджану карту минных полей, в результате чего происходят случаи гибели и ранения мирных граждан. Она подчеркнула, что это также препятствует возвращению вынужденных переселенцев на родные земли после окончания войны и призвала ЕС оказать давление на Армению в этом вопросе.

Тойво Клаар высоко оценил работу института омбудсмена Азербайджана, отметив заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

(Текст: Кямаля Сеидова)