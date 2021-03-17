Представители азербайджанских СМИ побывали в Азыхской пещере (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В рамках медиа-тура на освобожденные от оккупации территории Азербайджана представители СМИ побывали в Азыхской пещере.
Об этом сообщает в среду Trend.
Отметим, что в период армянской оккупации в Азыхской пещере проводились незаконные раскопки.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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