Саммит Тюркского совета пройдет в формате видеоконференции
БАКУ /Trend/ - Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), запланированный на 31 марта 2021 года в городе Туркестан, пройдет в режиме видеоконференции, передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.
«В связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении неофициального саммита Тюркского совета в режиме видеоконференции. Секретариат ССТГ был официально уведомлен об этом решении», – сообщил МИД.
Как ранее сообщалось, в саммите примут участие все главы государств-членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, которая является наблюдателем в данной организации.
(Редактор: Надир Насиров)
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