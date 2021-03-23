Саммит Тюркского совета пройдет в формате видеоконференции

БАКУ /Trend/ - Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), запланированный на 31 марта 2021 года в городе Туркестан, пройдет в режиме видеоконференции, передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

«В связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении неофициального саммита Тюркского совета в режиме видеоконференции. Секретариат ССТГ был официально уведомлен об этом решении», – сообщил МИД.



Как ранее сообщалось, в саммите примут участие все главы государств-членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, которая является наблюдателем в данной организации.

(Редактор: Надир Насиров)