Село Чопедере Зангиланского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Чопедере Зангиланского района.
Trend со ссылкой на минобороны представляет вниманию эти кадры.
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