Пока неизвестно, из какой точки в Армении были выпущены две ракеты "Искандер", обнаруженные в Шуше - Агентство Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Пока неизвестно, из какой точки в Армении были выпущены две ракеты "Искандер", обнаруженные в Шуше. Это можно установить с помощью специального радара.
Об этом сказал журналистам начальник оперативного штаба Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмайлов, сообщает в пятницу Trend.
"Нам пока неизвестно, когда и с какого направления были выпущены эти ракеты. Агентство проводит операции по разминированию. В Шуше наши сотрудники обнаружили обломки ракеты, упавшие на расстоянии 780 метров друг от друга. Один обломок был найден в северо-восточном направлении, а другой - в противоположном", - сказал Исмайлов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Пока неизвестно, из какой точки в Армении были выпущены две ракеты "Искандер", обнаруженные в Шуше - Агентство Азербайджана
В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 731 га - Агентство
В Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер", примененных Арменией против Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В течение следующих трех месяцев Азербайджан постепенно увеличит суточную добычу нефти до 620 тыс. баррелей (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Дискриминация, которая наблюдается в распределении вакцин, вызывает разочарование
Немецкое общество по международному сотрудничеству внедряет в агросектор Азербайджана «умные» проекты
Чтобы предотвратить распространение вируса в Азербайджане, нужно вакцинировать 60% населения – Минздрав
Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией компаний оборонной промышленности Турции (ФОТО)
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения в формате видеоконференции (ФОТО)
«АзИз» выразил благодарность доктору Ишаю Фалику от имени всех выходцев из Азербайджана в Израиле (ВИДЕО)
Россия и Азербайджан успешно сотрудничают в рамках выполнения трехсторонних заявлений от 10 ноября и 11 января – Арзу Нагиев
Фонд YAŞAT взял на себя расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны (ФОТО)
Регулирование деятельности репетиторов не входит в полномочия минобразования Азербайджана - завотделом
Решение о дистанционном обучении в ряде школ Азербайджана - наиболее оптимальное в нынешних условиях - минобразования
За счет земледелия в Карабахе валовая продукция сельского хозяйства вырастет на 10 процентов – прогноз
Апрельские бои стали важным фактором в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - азербайджанский депутат
Министр образования Азербайджана прокомментировал вопрос перевода школ в ряде городов на дистанционное обучение