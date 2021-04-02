Пока неизвестно, из какой точки в Армении были выпущены две ракеты "Искандер", обнаруженные в Шуше - Агентство Азербайджана

Политика 2 апреля 2021 10:44 (UTC+04:00)
Пока неизвестно, из какой точки в Армении были выпущены две ракеты "Искандер", обнаруженные в Шуше - Агентство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пока неизвестно, из какой точки в Армении были выпущены две ракеты "Искандер", обнаруженные в Шуше. Это можно установить с помощью специального радара.

Об этом сказал журналистам начальник оперативного штаба Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмайлов, сообщает в пятницу Trend.

"Нам пока неизвестно, когда и с какого направления были выпущены эти ракеты. Агентство проводит операции по разминированию. В Шуше наши сотрудники обнаружили обломки ракеты, упавшие на расстоянии 780 метров друг от друга. Один обломок был найден в северо-восточном направлении, а другой - в противоположном", - сказал Исмайлов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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