Министр торговли Турции посетила парламент Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром торговли Турции Рухсар Пекджан побывала в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Делегацию приняла председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

На встрече обсуждались перспективы развития связей между Азербайджаном и Турцией и другие вопросы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)