Виновники преступлений против Азербайджана должны ответить перед международным правосудием - представитель Гамбии в ОИС

БАКУ /Trend/ - Мы увидели большие разрушения на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы Организации исламского сотрудничества, сказал заместитель посла Гамбии при ОИС Абубекир Джах, сообщает в четверг Trend​.

«На освобожденных территориях мы увидели разрушенные мечети, разрушено все. Совершались попытки полностью уничтожить здесь жизнь, но добиться этого не удалось. Здесь вновь будет восстановлена жизнь, люди вернутся в родные дома", - сказал он, добавив, что виновники преступлений, совершенных на территориях Азербайджана, должны ответить перед международным правосудием.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)