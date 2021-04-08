Генеральный секретарь ОИС награжден орденом «Достлуг»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Юсефа Бен Ахмед аль-Усаймина орденом «Достлуг» за заслуги в укреплении дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества.