Министр обороны Азербайджана встретился с послом Турции

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов девятого апреля встретился с завершающим свою дипломатическую деятельность в Азербайджане чрезвычайным и полномочным послом Турции Эрканом Озоралом.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского минобороны, на встрече было подчеркнуто, что построенное на дружественных и братских отношениях военное сотрудничество между двумя странами развивается по нарастающей и является взаимовыгодным.

Гасанов, вспоминая свои предыдущие встречи с послом, поблагодарил его за вклад в развитие связей между Азербайджаном и Турцией и пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности.

Поблагодарив министра за встречу, Озорал отметил, что навсегда останется искренним другом Азербайджанского государства и народа.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)