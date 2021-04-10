Я никогда не разделял Азербайджан и Турцию друг от друга. Оба - моя Родина - Эркан Озорал

БАКУ/Trend/ - Я никогда не разделял Азербайджан и Турцию друг от друга. Оба - моя Родина.

Как сообщает Trend, об этом, в частности сказал чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Азербайджане Эркан Озорал в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Господин Президент, хочу поблагодарить Вас, выразить признательность за то, что Вы удостоили меня этой чести. Как сказали и Вы, я никогда не разделял Азербайджан и Турцию друг от друга. Оба - моя Родина. Не первая или вторая Родина, обе страны в равной степени моя Родина. Баку мне так же дорог, как и Анкара. Благодаря этой любви я чувствую себя очень счастливым. Потому что среди всех прежних и будущих турецких послов в Азербайджане я был послом, который стал свидетелем лучших моментов. Для меня было огромным счастьем быть свидетелем этой Отечественной войны. Я испытываю особые чувства.

Я выполнил здесь свой долг для еще большего сближения Турции и Азербайджана. Я работал, чтобы сблизить наши народы. Но возможность выполнить эту работу обеспечили вы, господа наши президенты, вы открыли нам дорогу. Нам удалось все сделать благодаря этому. Во время моего пребывания в Азербайджане я всегда получал поддержку со стороны всех структур, официальных лиц на всех уровнях, во главе с Вами. Хочу выразить всем вам отдельную благодарность и признательность. Хочу в Вашем лице выразить признательность азербайджанскому народу. Я всегда чувствовал наше братство, был свидетелем этого везде, где бывал. Иншаллах, Турция и Азербайджан отныне станут еще ближе друг другу . Потому что, как Вы сказали, вместе мы сила. Очень признателен, большое спасибо», - сказал Озорал.