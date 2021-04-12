Глава МИД Азербайджана принял делегацию Сената Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией, возглавляемой председателем постоянной комиссии по эмиграции и иностранным связям Сената (верхняя палата парламента) Италии Вито Петрочелли, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанский МИД.

Байрамов с удовлетворением отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Италией, напомнив о визите главы Азербайджанского государства в Италию в феврале прошлого года, достигнутых в рамках визита договоренностях, в том числе подписанной совместной декларации по усилению стратегического партнерства.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в экономической, энергетической, гуманитарной сферах, выражена уверенность в том, что после отмены ограничений в связи с пандемией это взаимодействие активизируется.

Министр проинформировал итальянских парламентариев о текущей постконфликтной ситуации в регионе, о выполнении пунктов трехсторонней декларации.

Байрамов также проинформировал итальянскую сторону о вопросах, создающих угрозу и вызывающих обеспокоенность в сфере выполнения трехсторонней декларации, а также в этом контексте - об отправке диверсионно-террористических сил на территорию Азербайджана после подписания Арменией этого документа, обезвреживании членов этой группы, от рук которой погибли военнослужащие и гражданские лица Азербайджана.

Он отметил, что в настоящее время в связи с этим расследуется уголовное дело, и армянская сторона необоснованно представляет этих лиц в качестве «военнопленных».

Байрамов довел до внимания председателя комиссии итальянского Сената, что освобожденные территории Азербайджана заминированы Арменией, и она отказывается предоставлять нашей стране карты минных полей.

Глава МИД добавил, что некоторые европейские парламентарии, не вникая в суть вопроса, делают необоснованные заявления против фактов, представленных азербайджанской стороной.

По его словам, посредством представителей дружественной Италии международная общественность должна быть правильно проинформирована по этому вопросу.

Вито Петрочелли, в свою очередь, подчеркнул, что Сенат Италии всегда держит в центре внимания вопрос, связанный с конфликтом.

По его словам, после конфликта в регионе созданы возможности для интеграции.

В заключение Байрамов передал приветствия своему итальянскому коллеге Луиджи Ди Майо.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)