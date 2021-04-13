Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда был заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

«Позиция Азербайджана была конструктивной. Азербайджан всегда был заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта, потому что мы были пострадавшей стороной. Во время переговоров у меня было сильное чувство, что Армения не хочет его решения. Они говорят, что хотят этого, но делают все, чтобы этого решения не было», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что тактика предыдущего правительства Армении заключалась в том, чтобы иметь какой-то процесс, имитировать переговоры, соглашаться на одно и не соглашаться на другое и делать шаг назад, когда дело доходит до решительного шага.