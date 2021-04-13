Тема об обнаружении в Карабахе обломков ракет "Искандер-М" обсуждается в плотном диалоге между военными России и Азербайджана – Песков

БАКУ/Trend/ - Тема, связанная с информацией Баку об обнаружении в Карабахе обломков ракет "Искандер-М", обсуждается в плотном диалоге между военными России и Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы", - ответил представитель Кремля.