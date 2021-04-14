Италия проявила самоотверженность, поддержав справедливую борьбу Азербайджана - политолог

БАКУ /Trend/ - Италия в дни Отечественной войны и по ее окончании выступала с заявлениями в поддержку справедливой борьбы Азербайджана.

Об этом сказал в среду Trend азербайджанский политолог Джейхун Ахмедли.

По его словам, Азербайджан за время войны увидел, как к нему относятся те или иные страны.

«Президент Ильхам Алиев заявил, что к участию в экономических проектах, которые будут реализованы на освобожденных территориях, в первую очередь будут привлечены государства, поддержавшие Азербайджан в дни войны. Поэтому уже известны первые страны, компании которых будут участвовать в восстановлении Карабаха. Это Турция и Италия. С компаниями этих стран уже подписаны соответствующие соглашения. Отмечу, что Азербайджан заинтересован в тесном сотрудничестве с Италией по концепциям «зеленая энергия», «умный город», «умное село», - сказал Ахмедли.

По словам политолога, во время Отечественной войны в ЕС активизировались откровенно проармянские силы.

«В частности, сильно разочаровало двуличие и несправедливое отношение таких стран, как Франция, Люксембург, Голландия. А Италия, являющаяся членом ЕС, проявила большую самоотверженность, поддержав справедливую борьбу Азербайджана. Несмотря на давление проармянских кругов, Италия продемонстрировала принципиальность, предприняв шаг в духе стратегического партнерства с Азербайджаном. Италия - один из важных экономических партнеров Азербайджана в ЕС. Двусторонний товарооборот между Азербайджаном и Италией превышает шесть миллиардов долларов. На долю Азербайджана приходится 92 процента товарооборота Италии со странами Южного Кавказа. Италия выступает в качестве основного покупателя азербайджанской нефти. На эту страну с начала года пришлась половина азербайджанского экспорта нефти и нефтепродуктов. 17 процентов используемой в Италии нефти приходится на долю Азербайджана. Италия - одна из ключевых стран-участниц проекта «Южный газовый коридор», инициированного Азербайджаном. Во время строительства Трансадриатического газопровода (TAP), являющегося одной из составляющих этого проекта - предпринимались попытки создать препятствия на пути его реализации со стороны антиазербайджанских кругов. Именно благодаря отношениям стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией эта кампания, в которой активно участвовало армянское лобби, потерпела фиаско», - сказал Ахмедли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)