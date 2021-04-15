Спикер парламента Азербайджана встретился с председателем парламента Кыргызстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова сегодня встретилась с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Талантом Мамытовым, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Выразив удовлетворение этой встречей, Гафарова заметила, что подобные беседы положительно влияют на развитие отношений между двумя странами, в укреплении которых особую роль играют встречи и взаимные визиты глав двух государств. Что касается подписанных до сегодняшнего дня двусторонних документов, то они формируют правовую основу для взаимоотношений.

На встрече было сообщено, что в Азербайджане с успехом претворяются в жизнь разные политические и экономические реформы. Крупные межнациональные проекты, а также создание нефте- и газопроводов создали значительные возможности для роста в нашей стране и государствах-партнёрах. В то же самое время, восстановление Великого шёлкового пути крайне важно как для Азербайджана, так и для стран, находящихся на этой стратегической транспортной артерии.

Коснувшись темы взаимоотношений двух парламентов, Гафарова подчеркнула значение деятельности их групп дружбы и обозначила важность плодотворного сотрудничества двух сторон под эгидой международных парламентских организаций. Как было отмечено, Жогорку Кенеш является одним из парламентов, с которыми Милли Меджлис подписал меморандумы о сотрудничестве.

Гафарова отметила, что в продлившейся 44 дня Отечественной войне Азербайджан освободил свои территории от оккупации, исполнив соответствующие резолюции ООН. Сейчас конфликт остался в прошлом, а страна перешла на новый этап строительства и восстановления.

По словам председателя парламента Кыргызстана Таланта Мамытова, его страна придаёт большое значение развитию связей с Азербайджаном, а текущая обстановка благоприятна для их углубления. Мамытов добавил, что отношения на парламентском уровне способствуют интенсификации сотрудничества в остальных сферах. Регулярные встречи депутатов двух сторон и их совместное участие в работе разнообразных международных платформ служат общим интересам.

Мамытов выразил признательность Азербайджану за помощь Кыргызстану в борьбе с пандемией коронавируса. Сообщая Сахибе Гафаровой об итогах проведённого в Кыргызстане референдума, он сказал, что этот референдум сыграет важнейшую роль в будущем развитии его страны.

На встрече также был произведён обмен мнениями на иные интересующие обе стороны темы.

Напомним, что делегации находится в Санкт-Петербурге (Россия) для участия в весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Визит завершится 16 апреля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)