Внесены изменения в состав Комиссии по премии Гейдара Алиева
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменений в Указ Президента Азербайджана «Об определении нового состава Комиссии по премии Гейдара Алиева Азербайджанской Республики» от восьмого апреля 2015 года № 499.
Согласно распоряжению, часть первая Указа «Об определении нового состава Комиссии по премии Гейдара Алиева Азербайджанской Республики» от восьмого апреля 2015 года № 499 дается в следующей редакции:
Определить Комиссию по премии Гейдара Алиева Азербайджанской Республики в следующем составе:
Председатель комиссии
Президент Азербайджана
Члены комиссии
премьер-министр Азербайджана
руководитель Администрации Президента Азербайджана
заместитель премьер-министра Азербайджана
заведующий отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана
президент Национальной академии наук Азербайджана
министр культуры Азербайджана
министр образования Азербайджана
министр здравоохранения Азербайджана
министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
министр экологии и природных ресурсов Азербайджана
председатель Союза писателей Азербайджана
председатель Союза художников Азербайджана
председатель Союза композиторов Азербайджана
председатель Союза кинематографистов Азербайджана
председатель Союза театральных деятелей Азербайджана
председатель Союза архитекторов Азербайджана
Иса Габиббейли – вице-президент Национальной академии наук Азербайджана
Хошбахт Юсифзаде – первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана
Таир Салахов – народный художник
Омар Эльдаров – народный художник.
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.