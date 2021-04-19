Внесены изменения в состав Комиссии по премии Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменений в Указ Президента Азербайджана «Об определении нового состава Комиссии по премии Гейдара Алиева Азербайджанской Республики» от восьмого апреля 2015 года № 499.

Согласно распоряжению, часть первая Указа «Об определении нового состава Комиссии по премии Гейдара Алиева Азербайджанской Республики» от восьмого апреля 2015 года № 499 дается в следующей редакции:

Определить Комиссию по премии Гейдара Алиева Азербайджанской Республики в следующем составе:

Председатель комиссии

Президент Азербайджана

Члены комиссии

премьер-министр Азербайджана

руководитель Администрации Президента Азербайджана

заместитель премьер-министра Азербайджана

заведующий отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана

президент Национальной академии наук Азербайджана

министр культуры Азербайджана

министр образования Азербайджана

министр здравоохранения Азербайджана

министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

министр экологии и природных ресурсов Азербайджана

председатель Союза писателей Азербайджана

председатель Союза художников Азербайджана

председатель Союза композиторов Азербайджана

председатель Союза кинематографистов Азербайджана

председатель Союза театральных деятелей Азербайджана

председатель Союза архитекторов Азербайджана

Иса Габиббейли – вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

Хошбахт Юсифзаде – первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана

Таир Салахов – народный художник

Омар Эльдаров – народный художник.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.