Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов
БАКУ /Trend/ - 22 апреля на территории села Гобустан Абшеронского района заложен фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов.
Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии.
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов
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