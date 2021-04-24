Названа дата утверждения нового состава ЦИК Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана будет утвержден 27 апреля, сообщает в субботу Trend.
Соответствующий вопрос включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент), намеченного на 27 апреля.
Отметим, что срок полномочий нынешнего состава ЦИК истек 15 апреля.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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