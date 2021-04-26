Армяне провели в Лос-Анджелесе акцию, призывающую к насилию на этнической почве против азербайджанцев
БАКУ /Trend/ - Армяне провели в Лос-Анджелесе акцию, призывающую к насилию на этнической почве против азербайджанцев.
Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.
«Вчера в центре Лос-Анджелеса радикальные армянские дашнаки из Армянской молодежной федерации и Армянского национального комитета Америки, озвучивая призывы к насилию на этнической почве, устроили "казнь азербайджанца", обернув манекен азербайджанским флагом», - говорится в публикации генконсульства в Twitter.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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Армяне провели в Лос-Анджелесе акцию, призывающую к насилию на этнической почве против азербайджанцев
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