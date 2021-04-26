БАКУ /Trend/ - Армяне провели в Лос-Анджелесе акцию, призывающую к насилию на этнической почве против азербайджанцев.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

«Вчера в центре Лос-Анджелеса радикальные армянские дашнаки из Армянской молодежной федерации и Армянского национального комитета Америки, озвучивая призывы к насилию на этнической почве, устроили "казнь азербайджанца", обернув манекен азербайджанским флагом», - говорится в публикации генконсульства в Twitter.

(Редактор: Натаван Эфендиева)