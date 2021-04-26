Признание президентом США вымышленного «геноцида армян» - большая политическая ошибка – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Признание президентом Джозефом Байденом вымышленного «геноцида армян» является большой политической ошибкой в истории США и способствует фальсификации истории.

Об этом сказала в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

По ее словам, непонятен этот ошибочный шаг США, которые считают себя колыбелью демократии.

«То, что Джо Байден без какого либо исследования и заключения историков назвал вымышленные события «геноцидом», является проявлением двойных стандартов и попыткой оказать давление на Турцию - надежного партнера США в регионе. Этот шаг - большой удар по национальным интересам США в регионе. Думаю, армянское лобби оказало немалое влияние на принятие США этого ошибочного решения. В Соединенных Штатах достаточно официальных лиц, которые находятся под влиянием армянского лобби. То, что такая супердержава, как США, попав под влияние армянского лобби, предприняла подобный шаг, наносящий удар по национальным интересам страны, вызывает сожаление», - сказала Гасанова.

По мнению депутата, это решение США наносит удар и по Армении.

«В результате победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в регионе сформировались условия для нового сотрудничества, открытия коммуникаций, экономического развития, восстановления мира и стабильности, выхода Армении из блокады. Поэтому данный шаг США стал серьезным ударом по этому сотрудничеству и в то же время поддержкой реваншистских сил в Армении. Видимо, США не заинтересованы в восстановлении мира и стабильности в регионе. К каким негативным последствиям приведет этот ошибочный шаг Байдена, покажет время. Считаю, что если США искренни в своей внешней политике и в партнерских отношениях, то они должны заявить о том, что выражение так называемый «геноцид армян» - ошибочно и отказаться от его использования», - сказала Гасанова.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого "геноцида" против армян.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)