Бывший генсек ОИС резко осудил заявление Байдена о событиях 1915 г.

БАКУ /Trend/ - Бывший генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества ОИС), член Международного центра Низами Гянджеви Экмеледдин Ихсаноглу резко осудил заявление президента США Джо Байдена касательно событий 1915 года, передает в понедельник Trend.

По его словам, позорно, что исторические события становятся в политических целях объектом манипуляции.

«Должен напомнить всем, кто стоит за этим заявлением, что самые компетентные американские историки доказали, что такого рода утверждения не соответствуют действительности. Надеюсь, что добрая воля и объективность восторжествуют», - сказал Ихсаноглу.

Напомним, что президент США Байден в своем заявлении от 24 апреля назвал события 1915 года в Османской империи «геноцидом».

Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в истории страны не было никакого "геноцида армян".

Турция призвала Армению открыть архивы и создать совместную комиссию по расследованию событий 1915 года. Однако Армения до сих пор не отреагировала на это предложение Турции.

(Редактор: Натаван Эфендиева)