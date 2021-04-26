Обеспокоенность в связи с происходящим в Лос-Анджелесе будет доведена до сведения посольства США в Баку - МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Обеспокоенность в связи с происходящим в Лос-Анджелесе будет доведена до сведения посольства США в Баку.
Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя инцидент в Лос-Анджелесе, во время которого армянские радикалы "повесили" манекен, обернутый в азербайджанский флаг, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
Лента новостей
Обеспокоенность в связи с происходящим в Лос-Анджелесе будет доведена до сведения посольства США в Баку - МИД Азербайджана
Признание президентом США вымышленного «геноцида армян» - большая политическая ошибка – азербайджанский депутат
Президент Ильхам Алиев выступил на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ВИДЕО)
Для обеспечения мира в регионе Армения должна отойти от влияния армянской диаспоры - Фахреттин Алтун
НПО Азербайджана решительно осудили ошибочную позицию президента США по вопросу вымышленного «геноцида армян»
Армяне провели в Лос-Анджелесе акцию, призывающую к насилию на этнической почве против азербайджанцев
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 35-й годовщиной со дня трагедии на Чернобыльской АЭС
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Раулю Кастро - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Исполняется 113 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева
Заявление президента США о событиях 1915 г. - серьезный удар по миру и стабильности в регионе - азербайджанский депутат