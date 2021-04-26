Обеспокоенность в связи с происходящим в Лос-Анджелесе будет доведена до сведения посольства США в Баку - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обеспокоенность в связи с происходящим в Лос-Анджелесе будет доведена до сведения посольства США в Баку.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя инцидент в Лос-Анджелесе, во время которого армянские радикалы "повесили" манекен, обернутый в азербайджанский флаг, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.