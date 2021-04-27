Проходит первое заседание ЦИК Азербайджана в новом составе
БАКУ /Trend/ - 27 апреля проходит первое заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в новом составе, сообщает во вторник Trend.
На заседании рассматриваются организационные вопросы, кроме того, на нем будут избраны председатель и секретарь ЦИК.
На пост председателя комиссии выдвинута кандидатура Мазахира Панахова, секретаря - кандидатуры Арифы Мухтаровой и Микаила Рагимова.
Отметим, что в связи с истечением срока полномочий членов ЦИК ее состав сформирован заново.
Сегодня Милли Меджлис (парламент) утвердил новый состав ЦИК.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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