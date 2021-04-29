Минфин Азербайджана выделил средства 10 политическим партиям
БАКУ /Trend/ - Во втором квартале 2021 года 10 политическим партиям в Азербайджане выделены средства из государственного бюджета, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство финансов.
По данным ведомства, партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), Партии гражданской солидарности, партии «Ана Ветен», Партии демократических реформ, Партии демократического просвещения, Партии единого народного фронта, Партии великого созидания, Партии единства и другим в общей сложности выделены 948,4 тысячи манатов.
Средства выделены в соответствии со статьей 17-1 закона «О политических партиях».
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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