Посольство Азербайджана осудило решение парламента Латвии по событиям 1915 года

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Латвии решительно осудило решение латвийского парламента по событиям 1915 года, передает Trend со ссылкой на посольство.

«Посольство Азербайджана категорически осуждает предвзятую декларацию Сейма Латвии о последствиях Первой мировой войны, в которой эти события указываются как так называемый "геноцид армян", при этом игнорируется трагедия турок, азербайджанцев, курдов, евреев и других наций с целью политизировать исторические события», – говорится в сообщении посольства.

Ранее Министерство национальной обороны Турции также осудило решение латвийского парламента.

«Мы отвергаем и не признаем решение Латвии о так называемом "геноциде"», – говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.

(Редактор: Надир Насиров)