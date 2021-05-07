Посольство Азербайджана осудило решение парламента Латвии по событиям 1915 года
БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Латвии решительно осудило решение латвийского парламента по событиям 1915 года, передает Trend со ссылкой на посольство.
«Посольство Азербайджана категорически осуждает предвзятую декларацию Сейма Латвии о последствиях Первой мировой войны, в которой эти события указываются как так называемый "геноцид армян", при этом игнорируется трагедия турок, азербайджанцев, курдов, евреев и других наций с целью политизировать исторические события», – говорится в сообщении посольства.
Ранее Министерство национальной обороны Турции также осудило решение латвийского парламента.
«Мы отвергаем и не признаем решение Латвии о так называемом "геноциде"», – говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.
(Редактор: Надир Насиров)