Гейдар Алиев спас независимый Азербайджан от исчезновения с политической карты мира - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев спас независимый Азербайджан от исчезновения с политической карты мира.

Об этом сказал Trend главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил, что Гейдар Алиев и в советское время был одним из выдающихся государственных деятелей СССР.

"В постсоветское время, безусловно, Гейдар Алиев просто спас независимый Азербайджан от исчезновения с политической карты мира. Народный фронт, который вначале захватил власть, вел абсолютно деструктивную политику, и лишь приход к власти такого масштабного государственного лидера, политика, как Гейдар Алиев, позволил Азербайджану сохранить государственность и встать на путь развития и движения вперед", - сказал Коротченко.

Он добавил, что Азербайджану повезло, что к руководству страной пришел такой лидер, как Гейдар Алиев.

По словам Коротченко, Гейдар Алиев – общенациональный лидер, которого помнят и любят не только в Азербайджане, но и в России.

"Именно Гейдар Алиев создал фундамент той дружбы, которая связывает Азербайджан и Россию. Мы помним очень хорошие, личные контакты между Гейдаром Алиевым и Владимиром Путиным. Мы помним, что Азербайджан всегда был надежным тылом для России, что с территории Азербайджана не было никаких угроз в непростое время конца 90-х – начала 2000-х, когда очень непростая ситуация была на Северном Кавказе. Мы видим, что сегодня Азербайджан возглавляет Движение неприсоединения, и это тоже свидетельство авторитета международной политики Азербайджана", - сказал он.

Коротченко отметил, что сегодняшний международный триумф Азербайджана, безусловно, связан уже с личностью Президента Ильхама Алиева.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев - это исключительно достойный политик. Вообще Азербайджану повезло, как никому на постсоветском пространстве, что именно такие руководители возглавляли и возглавляют страну. Это основа благосостояния, процветания, и движения Азербайджана вперед. Президент Ильхам Алиев выполнил завет своего великого отца и восстановил территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, армянские оккупанты были изгнаны, и международный триумф Азербайджана, безусловно, сегодня связан уже с личностью Президента Ильхама Алиева", - сказал главный редактор журнала "Национальная оборона".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)