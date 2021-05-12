Президент Ильхам Алиев: Отныне фестиваль «Харыбюльбюль» будет проводится в Шуше каждый год

БАКУ/Trend/ - Мы восстановили эту прекрасную традицию, и отныне фестиваль «Харыбюльбюль» будет проводится в Шуше каждый год.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше.

«Нынешний фестиваль охватывает представителей проживающих в Азербайджане народов. На сегодняшнем фестивале выступят представители различных народов, проживающих в нашей стране. Я рекомендовал это организатору фестиваля – Фонду Гейдара Алиева, потому что в победу в Отечественной войне большой вклад внесли все проживающие в Азербайджане народы. Отечественная война еще раз показала, что все народы в Азербайджане живут в условиях дружбы, братства, солидарности, 44-дневная война еще раз продемонстрировала, что в нашей стране есть национальное единство, национальная солидарность. Неслучайно, что на первом фестивале выступят представители проживающих в Азербайджане народов, мы еще раз направляем отсюда – из Шуши, с нашей древней земли месседж всему миру. Страны должны развиваться так, только в многоконфессиональных, многонациональных странах, обществах бывают развитие, единство, национальная солидарность, мир. Мы отслеживаем, видим события, происходящие в различных уголках мира, и могу сказать, что несколько лет назад предвидели ситуацию, которая сложилась сегодня. Поэтому на многочисленных мероприятиях, проводимых как в стране, так и в международной плоскости, мы пропагандировали мультикультурализм, сосуществование различных народов и говорили, что это возможно. На примере Азербайджана мы говорили, что это возможно, и показывали, делились опытом, своими мыслями. Считаю, что наши усилия дали результат, потому что сегодня в мире есть более четкое представление по этому вопросу»,- сказал Президент Ильхам Алиев.