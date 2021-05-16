Именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана - МИД
БАКУ /Trend/ - Именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана.
Об этом сказала в воскресенье Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя претензии Армении по поводу последней напряженности на азербайджано-армянской границе, а также утверждения Армении о том, что Азербайджан якобы нарушил "суверенную территорию" Армении.
"Эти утверждения совершенно безосновательны. МИД Азербайджана, распространив по этому поводу заявление, прояснило ситуацию в связи с приграничной напряженностью между Арменией и Азербайджаном", - сказала Абдуллаева.
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