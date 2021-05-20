С участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоятся обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества»

БАКУ /Trend/ - 20 мая с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоятся обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества».

Как сообщает Trend, в обсуждениях примут участие бывшие президенты, премьер-министры, а также высокопоставленные лица, известные общественно-политические деятели, дипломаты, политологи из различных стран.

Отметим, что Международный центр Низами Гянджеви был учрежден на специальном заседании, проведенном 30 сентября 2021 года на родине поэта - городе Гянджа в рамках мероприятий, посвященных 870-летнему юбилею гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Эта международная неправительственная организация, продолжающая свою деятельность при поддержке Президента Азербайджанской Республики, объединяет в своих рядах бывших глав государств и правительств, министров иностранных дел, видных ученых более 50 зарубежных стран. Главным органом управления Центра является Правление, состоящее из влиятельных общественных и политических деятелей. Правление состоит из 18 бывших лидеров. В Центре 53 видных члена из 25 стран Центральной Европы, 6 – из 3 стран американского континента, 15 – из 12 стран Азии, 5 – из 4 стран африканского континента.

Сопредседателями Центра являются бывший президент Латвийской Республики Вайра Вике-Фрейберга (1999-2007), бывший вице-президент Всемирного банка, доктор Исмаил Серагельдин (1992-2000).

С 2013 года Центр выступает в качестве главного организатора проводимого в Баку Глобального Бакинского форума. С 2013 года по сегодняшний день проведено 7 Глобальных Бакинских форумов и 42 заседаний высокого уровня. В каждом из этих форумов принимали участие более 4000 зарубежных гостей.

В настоящее время Центр тесно сотрудничает с такими влиятельными международными организациями, как Китайский народный институт иностранных дел (КНР), Национальный комитет по внешней политике Америки (США), Институт по правам человека Роберта Ф.Кеннеди (США), Общество итальянских международных организаций (Италия), Всемирная академия искусств и наук (WAAS), Комиссия Ланцет, UNAİDS, UNAOC.

Сегодня Международный центр Низами Гянджеви, принимая традиционно организуемый в Баку Глобальный Бакинский форум, а также различные важные встречи, в ходе которых обсуждаются проблемы, беспокоящие мир, превратился в платформу сотрудничества самого высокого уровня.

Главной целью Международного центра Низами Гянджеви являются внесение вклада в реализацию глобальных мероприятий и деятельности, осуществляемых во имя установления мира и справедливости в мире, а также поощрение толерантности, взаимопонимания и межкультурного диалога. В то же время, Центр уделяет большое внимание вопросам изучения и пропаганды в мире наследия гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви. В рамках объявленного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 5 января 2021 года Года Низами Гянджеви Центр предусматривает осуществить ряд мероприятий в этом направлении.