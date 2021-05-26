Азербайджан и Иран и впредь будут взаимодействовать в деле укрепления регионального мира и стабильности – Роухани

БАКУ/Trend/- Азербайджан и Иран и впредь будут взаимодействовать в деле укрепления регионального мира и стабильности.

Как сообщает Trend, об этом говорится в поздравительном письме Президента Ирана Хасана Роухани Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня Республики.

«С первых дней восстановления Вашей страной независимости Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика, как два добрых соседа, опираясь на исторические, культурные и религиозные узы, демонстрировали братские и добрососедские отношения на высоком уровне. Хочу выразить уверенность в том, что обе страны, воодушевленные нашей богатой культурой и древней историей, и впредь в соответствии с пожеланиями двух народов будут взаимодействовать в деле расширения сотрудничества, политических, экономических и культурных связей, укрепления регионального мира и стабильности», – отметил он.