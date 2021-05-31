За 30 лет миссия ЮНЕСКО ни разу не посетила Карабах - экс-гендиректор ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - За 30 лет миссия ЮНЕСКО ни разу не посетила Карабах.

Как сообщает Trend, об этом сказал бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз аль-Тувейджри на конференции "Итоги веб-конференции "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества", организованной Международным центром Низами Гянджеви и АМИ Trend и прошедшей в режиме онлайн.

По его словам, во время армянской оккупации азербайджанских территорий были полностью разрушены многие города и села, памятникам и культурным объектам был нанесен большой ущерб.

"Мы подготовили книгу, документ на разных языках - английском, французском, испанском и китайском и разослали по всему миру. Мир должен знать правду. Многие не знают, что происходило на оккупированных землях за последние 30 лет. Документальное подтверждение разрушений, осквернения этих религиозных памятников очень важно с культурной точки зрения", - сказал аль-Тувейджри.

Экс-гендиректор считает, что Международный центр Низами Гянджеви, в состав которого входят многие авторитетные личности со всего мира, ответственен за формирование команды, которая может посетить эти места и подготовить материал для того, чтобы конференция по этому вопросу могла широко транслироваться по всему миру и тем самым проинформировать его о том, что этот регион был полностью разрушен оккупантами.

"Многие люди полностью отравлены пропагандой армянского лобби во Франции, США и других странах. Мы должны развеять эти заблуждения, ложь и искаженную информацию и рассказать им правду. Мы должны работать в команде, приводя логичные доводы", - сказал он.

Аль-Тувейджри также сообщил, что за 30 лет миссия ЮНЕСКО ни разу не посетила Карабах, добавив, что сейчас организация собирается направить туда свою миссию.

"Почему вы молчали 30 лет? Отправьте миссию, но не для искажения реальности. Отправьте миссию, состоящую из уважаемых людей, опытных дипломатов, историков, деятелей культуры, чтобы они увидели реальность и потом рассказали об увиденном Генеральной конференции и Исполнительному совету ЮНЕСКО", - сказал он.

По его мнению, Армения упускает возможность и очень ценный для нее момент.

"Армения - маленькая страна с небольшой численностью населения и без значительных ресурсов, которые могли бы помочь ей выжить и стать независимой. Сейчас у нее появляется возможность присоединиться к формированию Южно-Кавказского региона в духе дружбы, согласия, сотрудничества и взаимного уважения. Если они придут к такому выводу, то получат большую выгоду. Они выиграют в экономическом, культурном плане, а также с точки зрения мира и безопасности", - сказал аль-Тувейджри.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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