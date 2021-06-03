Азербайджан и Россия провели межмидовские политконсультации (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Между министерствами иностранных дел Азербайджана и России третьего июня состоялись политические консультации, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Главной темой обсуждений между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и замглавы МИД России Андреем Руденко стали вопросы повестки двустороннего стратегического партнерства.
Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации и последних процессах в регионе.
В ходе политконсультаций были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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