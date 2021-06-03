Французская газета lagazetteaz.fr опубликовала статью о строящихся в Карабахе дорогах

БАКУ /Trend/ - Французская газета lagazetteaz.fr опубликовала статью под заголовком «Дороги, ведущие в Карабах».

Как сообщает в четверг Trend, в статье сообщается, что в ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия освободила Карабах и прилегающие районы от армянской оккупации. Основная задача, стоящая перед Азербайджаном, обеспечившим свою территориальную целостность, – это восстановление и возрождение освобожденных земель. В этом направлении уже запущен ряд важных проектов, и создание дорожной инфраструктуры в числе первостепенных задач.

Во время каждого визита Президента Азербайджана на освобожденные территории закладывается фундамент стратегически важной дороги или аэропорта. К примеру, Президент Ильхам Алиев 14 января этого года в рамках поездки в освобожденный Физулинский район заложил фундаменты дороги Физули – Шуша на 27-м километре автодороги Ахмедбейли – Физули – Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе.

Недавно разработанный проект дороги Физули – Шуша включает строительство мостов и тоннелей, то есть вместо объездных дорог на территориях со сложным рельефом предусмотрено использование мостов и тоннелей. Новая трасса будет связана с Физулинским аэропортом, от нее планируется проложить новую дорогу к Иса булагы.

Физулинский аэропорт со взлетно-посадочной полосой протяженностью 2800 метров будет оснащен инфраструктурой, соответствующей международным стандартам. Здесь будут созданы все условия для приема и отправки самолетов, удобства пассажиров.

В статье также рассказывается о железной дороге Горадиз – Агбенд, фундамент которой был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 14 февраля. Подчеркивается, что стратегическое значение этой железнодорожной линии протяженностью 100 километров чрезвычайно велико, так как данная транспортная инфраструктура будет играть важную роль в обеспечении поездок граждан Азербайджана на освобожденные земли, а главное – внесет большой вклад в создание прямого железнодорожного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР.

Также сообщается, что 15 марта Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Физули – Гадрут. Эта трасса берет начало от Дороги Победы и соединяется с планируемой к строительству новой автомобильной дорогой Гадрут – Джебраил – Шукюрбейли. Дорога протяженностью 13 километров будет четырехполосной, и на ней будут построены автомобильные мосты.

Подчеркивается, что дорога Гадрут – Джебраил – Шукюрбейли, которая берет начало от населенного пункта Гадрут и проходит через Джебраильский район, соединяется в селе Шукюрбейли с автодорогой Гаджигабул – Миндживан – Зангезурский коридор. Ее протяженность составляет 43 километра, и на этой четырехполосной дороге тоже будут построены автомобильные мосты.

В статье также предоставлена информация о Зангиланском аэропорте, автомобильных дорогах Зангилан – Горадиз и Барда – Агдам. Сообщается, что эти проекты являются частью масштабных работ по реконструкции дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана по поручению Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)