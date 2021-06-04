Сотрудники AzTV и АЗЕРТАДЖ погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Сотрудники AzTV и АЗЕРТАДЖ погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджаре.
Об этом сообщили в AzTV, передает в пятницу Trend.
Оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), 1982 года рождения, погибли, подорвавшись на мине при исполнении своих служебных обязанностей.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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